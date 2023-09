Fernando Diniz avalia vitória do Brasil sobre o Peru, cita erros e problemas com o gramado em Lima

O técnico Fernando Diniz reconheceu que a seleção brasileira cometeu diversos erros durante o confronto contra o Peru na última terça-feira. No entanto, ele ressaltou que dois gols foram anulados por impedimento e afirmou que a vitória por 1 a 0, fora de casa, foi merecida.

Em entrevista coletiva após a partida, Diniz explicou que parte das dificuldades enfrentadas pela Seleção foi devido às condições do gramado do Estádio Nacional do Peru.

"Fico satisfeito com o que apresentamos na soma dos dois jogos. No jogo de hoje, a atmosfera era diferente da de Belém, no Pará. A equipe teve que marcar três gols para valer um. Houve uma margem mínima que demorou 8 minutos para não validar o gol. Não tivemos tanta fluidez, estranhamos um pouco o gramado. Isso facilitou a marcação e cometemos mais erros técnicos do que o normal. Muito disso se deve ao campo, com algumas tentativas de jogo mais acelerado. No entanto, acho que o saldo foi muito positivo", analisou o treinador.

O gol do Brasil foi marcado por Marquinhos aos 44 minutos do segundo tempo. Raphinha e Richarlison também balançaram as redes na primeira etapa, mas tiveram seus gols anulados pela arbitragem. Para Diniz, com o tempo, seus conceitos serão mais bem assimilados pelos jogadores.

"É algo que vamos aprimorar com o tempo. Os jogadores vão entender. Não é necessário muita gente para criar superioridade, é uma questão de ocupar os espaços, circular bem a bola. No segundo tempo, mais do que no primeiro, tentamos acelerar demais e não tivemos paciência para desmanchar a marcação aos poucos. Isso também dificultou nosso jogo. Houve muitos erros de passe, provavelmente devido ao campo. O gramado não é o que os jogadores estão acostumados. Era um campo diferente até mesmo de Belém, que, embora estivesse em boas condições, ainda era diferente da Europa. Então, isso também influenciou", pontuou.

A seleção brasileira entrará em campo novamente no dia 12 de outubro, quando enfrentará a Venezuela em Cuiabá. Em seguida, viajará para Montevidéu para enfrentar o Uruguai.