Meia Arthur, da Juventus, é emprestado para a Fiorentina

Na lista de atletas em transferência da Juventus, o meia brasileiro Arthur será mais uma vez emprestado para a Fiorentina. Nesta sexta-feira (21), o jogador deve passar por exames médicos antes de assinar por uma temporada com o clube italiano.

O empréstimo do atleta revelado pelo Grêmio e ex-Barcelona equivale a cerca de € 4 milhões (R$ 21,3 milhões), com opção de compra por € 20 milhões (R$ 107 milhões). A informação foi divulgada por veículos italianos como a emissora ‘Sky Sport’ e o jornal ‘Tuttosport’.

Além de Arthur, o zagueiro Bonucci e os volantes McKennie e Zakaria também serão negociados pelo clube. Antes de ser emprestado para a Fiorentina, Arthur esteve no Liverpool em 2022/23, onde atuou por apenas 13 minutos em toda a temporada.

No início do ano, chegou a ter conversas com o Brighton e o Wolverhampton, mas preferiu o time de Florença. Revelado pelo Grêmio, o paraibano chegou à Europa em 2018, contratado pelo Barcelona. Dois anos depois, foi vendido à Juve por € 72 milhões, onde tem contrato até 2025.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)