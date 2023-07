FPF se reúne com membros de Remo e Paysandu para discutir Lei Geral do Esporte e torneios de base

Membros da Federação Paraense de Futebol (FPF) se reuniram nesta semana com representantes de Remo e Paysandu. De acordo com o diretor jurídico da Federação Paraense de Futebol (FPF), André Cavalcante, a reunião serviu para alinhar estratégias entre as entidades. Confira:

Segundo André, em uma postagem feita nas redes sociais, o encontro discutiu trechos da Lei Geral do Esporte e a retomada de competições de base no Pará. O conteúdo, no entanto, não deixa claro se outras reuniões neste sentido devam ocorrer no futuro.

VEJA MAIS

Lei Geral do Esporte

Aprovada pelo Senado em maio, a Lei Geral do Esporte busca substituir leis sobre a área atualmente em vigor, como a Lei Pelé, o Estatuto do Torcedor, a Lei de Incentivo ao Esporte e a Lei da Bolsa-Atleta.

O projeto trata de vários temas dentro do esporte, desde o combate ao racismo e à xenofobia nos estádios, equidade de premiações entre homens e mulheres, direitos de transmissão de imagens, questões fiscais até os direitos trabalhistas dos atletas.

Competições de base no Pará

No momento, a FPF possui campeonatos apenas para as categorias sub-17 e sub-20 do futebol masculino e feminino. No entanto, sabe-se que a entidade tenta negociar o retorno de competições sub-15, suspensas há quatro anos pelo Juizado da Infância e da Adolescência.

Em 2019, o órgão alegou que a Federação não cumpria as leis de amparo aos menores de idade durante jogos e treinos, ou seja, a presença de médico, enfermeiro, massagista, ambulância e vigilância sanitária nos eventos.