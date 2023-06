Presidente da FPF anuncia prazo para definição de jogo da Seleção no Mangueirão: ‘até o dia 30’

Após a visita técnica de membros da Conmebol ao Mangueirão no último domingo (25), o presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), Ricardo Gluck Paul, disse que está confiante em relação à possibilidade do estádio receber uma partida da Seleção Brasileira ainda neste ano. Em entrevista ao Núcleo de Esportes de O Liberal, o mandatário da entidade que controla o futebol no estado disse que o fato da CBF ter priorizado a vistoria ao Colosso do Benguí demonstra o "prestígio" da cidade para abrigar um jogo do Brasil nas Eliminatórias.

"Eu agradeço muito à CBF, que se empenhou para que a Conmebol viesse aqui o mais rápido possível. Isso, na minha opinião, já é um gesto legal, que mostra o nosso prestígio com a entidade. Agora temos só que aguardar. Como o próprio presidente já disse, até o dia 30 tudo será decidido. Acho que podemos aguardar alguma coisa desse anúncio", disse Ricardo.

Gluck Paul explicou também, como andará o trâmite burocrático desde a elaboração do laudo, até a liberação efetiva do estádio por parte da Conmebol. Segundo ele, quem receberá a informação de que o Mangueirão foi ou não aprovado é a CBF. A partir disso, a Confederação entrará em contato com a FPF.

"A gente vai esperar agora. Esse relatório, que foi feito no domingo, vai pra Conmebol e eles mandam de volta pra CBF. A CBF, caso o estádio seja aprovado, entra em contato com a gente. Agora é importante entender que existem dois processos: o técnico e o político. O técnico já foi feito, que é deixar o estádio habilitado. Agora vem o processo político, que diz respeito ao fato da CBF efetivamente designar o estádio como uma praça esportiva pra receber um jogo do Brasil", explicou.

Novas perspectivas

Caso receba jogo do Brasil, Belém pode pleitear jogos da Copa Libertadores (Divulgação / Conmebol)

Caso a vinda da Seleção Brasileira a Belém seja confirmada nesta sexta-feira (30), a FPF vai começar a trabalhar para incluir o Pará na rota de jogos internacionais da Conmebol. De acordo com Gluck Paul, o objetivo da entidade será aproveitar a visibilidade que o estado tem ganhado com eventos internacionais, como a COP 30, e trabalhar para que a capital paraense receba jogos da Recopa Sul-Americana, da Copa Sul-Americana e até da Libertadores da América.

"Se a gente trouxer um jogo da Seleção principal pra cá, valendo ponto pra uma Copa do Mundo, já será algo abençoado, qualquer jogo que seja. A gente não tem que escolher jogo nesse sentido. Temos que abraçar a oportunidade que vier e colocar o Mangueirão na rota da Conmebol. Agora, com o protagonismo do estado, principalmente em relação à COP 30 e a pauta ambiental, vamos tentar buscar mais coisas, como uma final da Recopa Sul-Americana, uma final de Sul-Americana ou, até mesmo, uma final de Libertadores. Não temos que pensar só na Seleção, mas sim abrir caminhos para novas possibilidades", afirmou.

Entenda o caso

Na semana passada, a CBF anunciou que a escolha dos mandos de campo para as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 seguirá critérios técnicos e de logística. O objetivo, segundo a entidade, é minimizar o desgaste dos atletas em longos percursos aéreos.

Assim, as chances de Belém se tornar uma alternativa para quando o Brasil tiver jogos contra países que fazem fronteira com a região Norte - como Peru, Colômbia e Venezuela - aumentam. Manaus e capitais do Nordeste são os principais concorrentes do Pará para estes compromissos.

Duas datas se encaixam nestes critérios ainda em 2023. A primeira delas é justamente a estreia da Seleção nas Eliminatórias, agendada para o dia 4 de setembro, contra a Bolívia, já que no dia 12 o time canarinho vai enfrentar o Peru fora de casa. A segunda data será no dia 21 de novembro, quando a pentacampeã encara a Argentina, sendo que uma semana antes o Brasil encara a Colômbia, na Colômbia.