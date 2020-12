Zagueiro do Paysandu avalia possíveis clássicos Re-Pa na próxima fase: 'Dois grandes desafios'

O clássico Re-Pa que ocorre sábado (5), às 17h, no estádio do Mangueirão, pela última rodada da primeira fase da Série C, pode ser especial para o capitão da equipe bicolor, Micael. Com participação em dez clássicos e um gol marcado, no Parazão desse ano, o zagueiro planeja poder marcar mais.

"Só fiquei de fora desse último. Em relação ao gol, está na hora sim, é uma coisa que coisa que me cobro também. Quero estar ajudando a equipe, mas o principal é estar defendendo. Acho que temos conquistado grandes números na defesa, fico muito feliz de estar fazendo parte de uma parte bem prática para equipe. Agora estou com aquele gostinho de querer fazer um gol sim", comentou.

Com a classificação garantida, o time chega mais animado para o quadrangular de acesso, após uma arrancada na tabela. Micael valorizou a capacidade da equipe de superação:

"Até na situação em que estávamos, muita gente não estava mais acreditando na classificação e a gente conseguiu superar tudo isso. Conseguimos chegar na última rodada já classificados. Acho que só isso aí já é motivo suficiente para estarmos animados para a próxima fase, agora é um clássico. Uma vitória no clássico sempre dá mais ânimo, mais motivação e vem para corroborar mais ainda com o trabalho", avaliou.

O zagueiro analisou também a hipótese de mais dois clássico na próxima fase, caso as equipes caiam na mesma chave. "Uma frase que sempre usamos desde a temporada passada é que o 'nosso grupo não foge de desafio'. Com certeza tendo dois clássicos na próxima fase vão ser dois grandes desafios, são jogos um pouco diferentes. Os jogadores não querem escolher os jogos, independente se cair na chave do Remo.

Durante o ano de 2020, foram disputados cinco clássicos. De fora de apenas um clássico este ano, justo pela Série C, no qual a equipe bicolor perdeu pelo placar de 3 a 2, no Mangueirão, o capitão prevê um grande jogo para o próximo sábado (5). "Mesmo se a gente tivesse ganho o último clássico, nós íamos chegar nesse com sangue nos olhos, querendo vencer esse jogo também. Nos últimos 11 perdemos esse último só, mas clássico é clássico, queremos ganhar de qualquer forma", finalizou.

O Re-Pa de número 757 terá transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.