Confira clássicos importantes na história do Re-Pa nos Campeonatos Brasileiros

Em mais um esquenta do Re-Pa 757 deste fim de semana, a equipe de O Liberal separou cinco dos clássicos importantes na história. Aliás, no sábado (5), às 17h, no Mangueirão, Remo e Paysandu escrevem mais um capítulo desta rivalidade, em uma partida que pode colocar os dois no mesmo grupo do quadrangular de acesso à Série B do Brasileirão. Resta saber se ambos protagonizarão nesta Série C mais clássicos de arrepiar.

Em 1976, Baenão recebeu o maior público de sua história no Re-Pa (Reprodução)

SÉRIE A 1976

No jogo de maior público da história do Estádio do Baenão - 33,487 mil pessoas -, o Remo não tomou conhecimento do Paysandu e aplicou uma sonora goleada por 5 a 2: Amaral (duas vezes), Willi (contra), Mesquita e Zezinho marcaram para o Leão; Lula (duas vezes) diminuíram para o Papão. A vitória do Remo pôs fim a uma invencibilidade de 31 partidas dos rivais.

SÉRIE A 1978

No dua 26 de março de 1978, ocorreu o primeiro Re-Pa no Mangueirão, pelo Campeonato Brasileiro da Série A daquele ano. A partida, aliás foi válida pela primeira rodada da competição. No entanto, o 0 a 0 não saiu do placar, mas a ocasião certamente foi um marco histórico da rivalidade.

JOÃO HAVELANGE 2000

No dia 19 de novembro de 2000, Remo e Paysandu duelaram por uma das vagas na Série A, na então Copa João Havelange. Após vencer na ida por 3 a 2, o Leão tinha a vantagem. Em um Mangueirão lotado, o Paysandu abriu o placar com Sandro Goiano. Mas Jurinha, de cabeça empatou e o Remo de Paulo Bonamigo avançou na Copa, sendo eliminado nas oitavas pelo Sport.

Empate com o Remo e vitória do Ypiranga-RS garantiram classificação do Paysandu na Série C 2019 (Igor Mota / O Liberal)

SÉRIE C 2019

Em um dia 25 de agosto de arrepiar, as equipes decidiram quem seguiria com o sonho do acesso na Série C 2019. No início do jogo, tudo parecia que daria certo para o Remo, que logo abriu o placar com Wesley. Porém, aos 28 da segunda etapa, Vinícius Leite empatou. Com a combinação de resultados, o resultado eliminou o Leão e classificou os bicolores.

E aí, torcedor, lembra de mais clássicos tão importantes quanto os citados? Escreva nos comentários. Vale lembrar que o Re-Pa deste sábado (5) tem transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.