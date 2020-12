VÍDEO: veja os melhores momentos dos jogos entre Remo e Paysandu neste ano

Remo e Paysandu se enfrentam no sábado, às 17 horas, no Mangueirão, pela última rodada da primeira fase. O jogo será o sexto Re-Pa de 2020. No histórico deste ano, o alviceleste venceu três, empatou um e o time azulino venceu uma vez. Inclusive, o Paysandu foi campeão estadual ao vencer o Remo nos dois jogos. Já o Leão quebrou a sequência de vitórias do Papão ao vencer por 3 a 2 o primeiro clássico da Série C deste ano.

Agora, os dois voltam a se enfrentar já classificados para o quadrangular da Série C. A partida de sábado vale apenas a posição dentro do G4 e a manutenção da rivalidade do clássico da Amazônia.

A equipe de OLiberal.com separou os melhores momentos dos jogos deste ano entre Remo e Paysandu. Confira:

1º Re-Pa: Paysandu venceu o Remo por 2 a 1, no dia 9 de fevereiro, e completou sete partidas sem perder no clássico

2ª Re-Pa: Paysandu e Remo empatam em 1 a 1 em jogo marcado por problema no Mangueirão

3ª Re-Pa: De virada, Paysandu vence o primeiro jogo contra o Remo por 2 a 1 e tem vantagem na final do Parazão

4ª Re-Pa: Paysandu vence o Remo pela segunda vez seguida e confirma o seu 48º título do Parazão

5º Re-Pa: Em jogo emocionante e de alto nível, Remo quebra o tabu e vence o Paysandu

O jogo entre Remo e Paysandu, no sábado, terá transmissão lance a lance em OLiberal.com.