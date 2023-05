Volante do Paysandu prega cautela contra Goiás na final da Copa Verde: 'não podemos nos atirar'

Disposto a manter o status de maior campeão da Copa Verde, o Paysandu fará o possível e o impossível para frear o ímpeto do Goiás, adversário da final, que começa a ser disputada nesta quarta-feira, em Belém. Os dois times encontram-se em situações opostas no cenário nacional, mas chegam à decisão confiantes no triunfo. Enquanto o Papão da Amazônia luta pelo quarto título, o Esmeraldino quer o primeiro caneco.

Para a decisão, uma das referências do time bicolor está na cabeça de área. Na condição de "veterano" do elenco, João Vieira sabe bem como funciona uma partida desta grandeza, pois esteve em campo no ano passado, quando o Paysandu derrotou o Vila Nova em pleno Serra Dourada e saiu com o título. Desta vez, no entanto, o panorama tende a ser um pouco mais indigesto, sobretudo pela qualificação do adversário, o 15º na Série A, embalado após vitória sobre o líder Botafogo.

"Que bom que tenho mais esse gostinho de disputar uma final pelo Papão. A gente sabe que será difícil, pois se trata de um clube de Série A, mas somos os atuais campeões. Temos que defender essa nossa marca e estou muito feliz por mais esse momento. Sei que é um jogo muito importante, até pelo momento que estamos vivendo. Agora é deixar o que passou para trás e correr atrás do nosso objetivo", reforça o volante, que prega bastante atenção quando a bola rolar.

"São dois jogos, 180 minutos, não podemos nos atirar e tentar resolver no primeiro jogo. Temos que usar a inteligência, tranquilidade e sabedoria para saber jogar contra eles. O professor vai pensar na melhor estratégia e vamos executar para tentar sair daqui com a vantagem no placar", garante. Indiferente à crise que vem tentando minar o ambiente bicolor, o atleta acredita que a decisão serve de estímulo para espantar de vez a sombra da crise e engrenar a campanha na Série C, onde o time é o atual 15º colocado, com três pontos.

"Temos que assumir, bater no peito e chamar a responsabilidade, porque quem joga somos nós. Sabemos o quanto é importante para o clube e para a torcida esse título, então vamos correr atrás dele. Se estamos na final foi porque fizemos coisas boas até aqui e somos candidatos ao título", encerra.