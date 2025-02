Vídeo: Lembra do 'gol fantasma'? Paysandu x Manaus voltam a se enfrentar pela Copa Verde

O Paysandu recebe o Manaus-AM, nesta quinta-feira (13), às 20h, na Curuzu, em Belém, pelo jogo de ida das quartas de finais da Copa Verde 2025. O confronto entre paraenses e amazonenses é marcado pela vantagem bicolor, mas também por um “gol fantasma”, ocorrido na temporada 2021.

Paysandu x Manaus virou um confronto recorrente nos últimos anos. O Papão possui ampla vantagem no confronto direto com o Gavião. São 12 jogos entre as equipes, com seis vitórias do Papão, três do Manaus e três empates, porém, em apenas um ano o clube amazonense tirou o Paysandu da Copa Verde, com direito a “gol fantasma”, que é lembrado até hoje por torcedores das duas equipes.

A partida entre Manaus x Paysandu ocorreu no Estádio Bezerrão, em Brasília (DF), já que a pandemia de covid-19 não permitia jogos no Estado do Amazonas (AM), por conta do agravamento das condições sanitárias naquele momento. No dia 3 de fevereiro de 2021, o atleta Jackie Chan, do Manaus, acertou um belo chute de fora da área, a bola bateu na trave e quicou fora do gol, porém, o auxiliar da partida assinalou o gol ao Manaus, deixando tudo igual o placar em 1 a 1.

O “gol fantasma” gerou revolta dos jogadores do Paysandu, do clube bicolor e ganhou repercussão em inúmeros programas esportivos do país. No jogo de volta, em Belém, o Manaus venceu por 2 a 1 e avançou na competição.

No ano passado Paysandu x Manaus se enfrentaram pela mesma fase da Copa Verde. No primeiro jogo, na capital amazonense, vitória do Gavião por 1 a 0. Já na partida de volta, na Curuzu, o Papão goleou o Manaus pelo placar de 4 a 1.

Confira a lista de jogos entre Paysandu e Manaus

27/03/2018: Paysandu 2 x 1 Manaus - Copa Verde

11/04/2018: Manaus 1 x 2 Paysandu - Copa Verde

29/08/2020: Manaus 2 x 1 Paysandu - Série C

31/10/2020: Paysandu 1 x 1 Manaus - Série C

03/02/2021: Manaus 1 x 1 Paysandu - Copa Verde

07/02/2021: Paysandu 1 x 2 Manaus - Copa Verde

25/07/2021: Manaus 1 x 1 Paysandu - Série C

25/09/2021: Paysandu 2 x 0 Manaus - Série C

30/05/2022: Paysandu 2 x 0 Manaus - Série C

21/05/2023: Paysandu 1 x 0 Manaus - Série C

21/03/2024: Manaus 1 x 0 Paysandu - Copa Verde

24/03/2024: Paysandu 4 x 1 Manaus - Copa Verde