Tudo definido! Paysandu pega o Bahia na terceira fase da Copa do Brasil

O Paysandu já sabe quem será seu adversário na terceira fase da Copa do Brasil em 2025. Em sorteio realizado na tarde desta quarta-feira (9), na Sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o Papão terá pela frente o Bahia, em confronto de mata-mata, com jogos de ida e volta.

O sorteio foi realizado no Rio de Janeiro (RJ) e contou com todos os representantes dos clubes, ficaram definidos os 16 confrontos da terceira fase da Copa do Brasil. O único representante do Norte do país na competição, o Paysandu terá pela frente o Bahia, no embate Norte-Nordeste.

Nesta edição, o Paysandu inicia sendo o mandante da partida, esse mando de campo foi definido também através de sorteio na Sede da CBF. As datas disponíveis pela CBF para os jogos estão marcadas para os dias 30 de abril e 21 de maio. Os horários e os locais dos jogos ainda não foram divulgados pela CBF.

Essa será a terceira vez em que Paysandu x Bahia se cruzam pela Copa do Brasil. A primeira vez ocorreu na temporada de 2011. Os dois clubes empataram sem gols em Belém e o Bahia levou a melhor no jogo de volta por 2 a 1. Em 2015 os clubes voltaram a se encontrar na competição nacional, com o Bahia vencendo por 2 a 0 a ida em Salvador e o Papão metendo 3 a 0 no Mangueirão e avançando de fase. Esse confronto de 2025 será um “tira-teima” entre as equipes.

Cada clube por estar na terceira fase da Copa do Brasil garantiu a quantia de R$2.315 milhões. Quem avançar para as oitavas de finais abocanha a quantia de R$3.638 milhões.

Veja os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil com os times da esquerda fazendo o primeiro jogo em casa:

Internacional x Maracanã-CE

Santos x CRB-AL

CSA-AL x Grêmio

Retrô-PE x Fortaleza-CE

Ceará-CE x Palmeiras

São Paulo x Náutico-PE

Operário-PR x Vasco

Botafogo-RJ x Capital-DF

Fluminense x Aparecidense-GO

Botafogo-PB x Flamengo-RJ

Maringá-PR x Atlético-MG

Cruzeiro x Vila Nova-GO

Paysandu x Bahia

Brusque-SC x Athletico-PR

Novorizontino-SP x Corinthians

Criciúma-SC x Red Bull Bragantino