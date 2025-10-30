Torcedores protestam novamente na sede social do Paysandu nesta quinta (30), entenda o motivo O grupo voltou a cobrar mudanças no estatuto e a abertura do direito de voto para os sócios-torcedores nas próximas eleições presidenciais do clube O Liberal 30.10.25 21h04 Torcedores fizeram fila para falar para os diretores e conselheiros reunidos (Via WhatsApp) Torcedores do Paysandu voltaram a se reunir em frente à sede social do clube, na avenida Nazaré, em Belém, para protestar durante uma reunião do Conselho Deliberativo (Condel), realizada na noite desta quinta-feira (30). O grupo voltou a cobrar mudanças no estatuto e a abertura do direito de voto para os sócios-torcedores nas próximas eleições presidenciais do clube. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Os manifestantes chegaram no início da noite, fecharam parcialmente a avenida e, com o auxílio de um carro de som, repetiram as críticas à atual gestão presidida por Roger Aguilera. As faixas e cartazes exibidos durante o ato pediam “transparência”, “prestação de contas” e o fim do que classificam como um “monopólio” no poder do clube, mantido, segundo eles, por um pequeno grupo de sócios-proprietários que têm direito a voto. VEJA MAIS [[(standard.Article) Paysandu encara o Atlético-GO em jogo que pode decretar seu rebaixamento]] Paysandu Sub-20 vence Tocantinópolis fora de casa e garante vantagem na Copa do Brasil Jogo de volta está marcado para a próxima quarta-feira (5), às 15h, no Estádio Curuzu, em Belém O protesto ocorreu em meio à nova reunião do Condel, que segue discutindo a situação financeira do Paysandu e as perspectivas para o próximo ano. Além da temporada pífia, a pior de sua história, o clube enfrenta dificuldades econômicas e vem recorrendo ao adiantamento de receitas de 2025 para cumprir compromissos da atual temporada — uma prática que se repete desde o ano passado e um dos pontos de críticas. Dentro de campo, o cenário também é preocupante. O Paysandu ocupa a lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro e tem mais de 98% de risco de rebaixamento, segundo estimativas recentes. Até o fechamento desta reportagem, o Paysandu não havia se manifestado sobre o novo ato realizado nesta quinta-feira. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU CRISE Torcedores protestam novamente na sede social do Paysandu nesta quinta (30), entenda o motivo O grupo voltou a cobrar mudanças no estatuto e a abertura do direito de voto para os sócios-torcedores nas próximas eleições presidenciais do clube 30.10.25 21h04 SÉRIE B Raio-x: Adversário do Paysandu, Atlético-GO sofre com pênaltis e ataque ineficiente na Série B Dragão equilibra desempenho mediano no ataque com falhas defensivas que custaram pontos preciosos na Segundona 30.10.25 16h16 Futebol Paysandu enfrenta Atlético-GO e reencontra ex-atacante em duelo decisivo pela Série B Papão encara o algoz de 2018 fora de casa e precisa vencer para evitar o rebaixamento à Série C 30.10.25 12h22 Futebol Paysandu Sub-20 vence Tocantinópolis fora de casa e garante vantagem na Copa do Brasil Jogo de volta está marcado para a próxima quarta-feira (5), às 15h, no Estádio Curuzu, em Belém 30.10.25 11h38 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (30/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Campeonato Saudita, Copa Sulamericana e Libertadores movimentam o futebol nesta quinta-feira 30.10.25 7h00 Futebol Chapecoense critica arbitragem de jogo contra o Remo, mas clubes do Pará já foram vítimas de erros Equipe catarinense teria sugerido influência de Marcos Braz na escolha do time de árbitros da partida do próximo domingo (2), pela Série B 30.10.25 12h09 PLANEJAMENTO Presidente do Paysandu anuncia dispensa de jogadores e reestruturação para 2026 Desmonte: o presidente bicolor afirmou que outros jogadores também devem deixar o clube em breve 28.10.25 21h28 DIAS HISTÓRICOS Remo pode comemorar acesso à Série A antes ou durante os dias da COP 30 em Belém Está chegando a hora! Veja quando deve ocorrer o acesso do Leão à Série A, que pode coincidir com a realização da COP 30 em Belém 28.10.25 22h46