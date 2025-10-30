Torcedores protestam novamente na sede social do Paysandu nesta quinta (30), entenda o motivo

Torcedores do Paysandu voltaram a se reunir em frente à sede social do clube, na avenida Nazaré, em Belém, para protestar durante uma reunião do Conselho Deliberativo (Condel), realizada na noite desta quinta-feira (30). O grupo voltou a cobrar mudanças no estatuto e a abertura do direito de voto para os sócios-torcedores nas próximas eleições presidenciais do clube.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Os manifestantes chegaram no início da noite, fecharam parcialmente a avenida e, com o auxílio de um carro de som, repetiram as críticas à atual gestão presidida por Roger Aguilera. As faixas e cartazes exibidos durante o ato pediam “transparência”, “prestação de contas” e o fim do que classificam como um “monopólio” no poder do clube, mantido, segundo eles, por um pequeno grupo de sócios-proprietários que têm direito a voto.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Paysandu encara o Atlético-GO em jogo que pode decretar seu rebaixamento]]

O protesto ocorreu em meio à nova reunião do Condel, que segue discutindo a situação financeira do Paysandu e as perspectivas para o próximo ano. Além da temporada pífia, a pior de sua história, o clube enfrenta dificuldades econômicas e vem recorrendo ao adiantamento de receitas de 2025 para cumprir compromissos da atual temporada — uma prática que se repete desde o ano passado e um dos pontos de críticas.

Dentro de campo, o cenário também é preocupante. O Paysandu ocupa a lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro e tem mais de 98% de risco de rebaixamento, segundo estimativas recentes.

Até o fechamento desta reportagem, o Paysandu não havia se manifestado sobre o novo ato realizado nesta quinta-feira.