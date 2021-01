Torcedores do Paysandu mantém mobilização e recolhem dinheiro para premiação em caso de acesso à Série B

O Paysandu não foi bem-sucedido no clássico Re-Pa do século - que sacramentou a vaga do arquirrival bicolor na Série B de 2021. No entanto, o clube alviceleste permanece na disputa por uma vaga na Segunda Divisão.

E as estratégias, além das questões em campo, seguem sendo traçadas na questão administrativa. A principal delas tem um 'motor financeiro'. A exemplo do Re-Pa, dirigentes, ex-dirigentes, conselheiros e torcedores montaram uma lista, com diversos valores financeiros doados, para motivar os atletas no jogo contra o Ypiranga-RS, sábado (16), a partir das 17h, em Erechim. Popularmente conhecido como 'bicho', a premiação extra já atingiu a cifra de R$120 mil - no Re-PA, esse valor chegou aproximadamente a R$200 mil.

Se o Paysandu obter o acesso, a premiação será repassada integralmente aos jogadores. A tendência é que o valor aumente até sábado. A informação foi confirmada por um dirigente bicolor, que prometeu doação. "Já fizeram outra. Basicamente são as mesmas pessoas. Mas tem gente nova. Já está em 120 mil", garantiu a fonte, cujo nome será mantido em sigilo. A lista vazou na semana anterior, em grupos de aplicativo de mensagens.

O Paysandu lida com a última chance de obter o acesso no campeonato atual. Para isso, precisa vencer o Ypiranga - sem depender de resultados dos concorrentes. Caso obtenha o empate, precisará torcer contra o Londrina que joga diante do Remo. Se o Papão perder, não obterá a tão sonhada vaga na Série B do Brasileirão em 2021.