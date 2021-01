Presidente do Cruzeiro cita Remo e Paysandu: 'São fortes'

O Cruzeiro-MG está disputando a Série B e ocupa atualmente a 13ª posição na tabela, faltando cinco jogos para o fim da competição.

Segundo o site “Chance de Gol”, a Raposa possui 31% de chances de acesso, porém, o presidente do clube mineiro já pensa na Série B de 2021 e está de olho em Remo e Paysandu.

Em entrevista à TV Mirante, Sérgio Santos Rodrigues afirmou que a Segunda Divisão de 2021 será mais competitiva e atrativa aos torcedores e acredita que dois grandes clubes da Série A vão cair.

“Com certeza (será mais atrativa). Eu falo isso em números. O Cruzeiro foi um dos times que mais vezes teve jogos transmitidos em TV aberta na Série B e batendo recordes. Vai ser cada vez mais disputada, as equipes se preparando cada vez mais. Em 2021, de qualquer forma, ao que se desenha na Série A, vai ter pelo menos dois grandes descendo”, disse.

DE OLHO EM REMO E PAYSANDU

O presidente do Cruzeiro afirmou que está de olho na Série C e citou a dupla Re-Pa, como fortes concorrentes ao acesso, objetivo já alcançado pelo Remo no último final de semana.

“E tem os próprios times da Série C subindo, que são fortes. Estamos acompanhando as campanhas de Remo, Paysandu, Ypiranga-RS e Brusque-RS, entre outros, são times que estão fortes”, finalizou.

SÉRIE C

O Remo já conseguiu o acesso à Série B e busca uma vaga na final da Série C no jogo contra o Londrina-PR, às 17h do sábado (16), no Mangueirão. Um empate garante o Leão na decisão. Já Paysandu terá um confronto decisivo diante do Ypiranga, na cidade de Erechim (RS), no sábado, às 17h. Uma vitória coloca o clube paraense na Série B. As partidas serão transmitidas lance a lance pelo OLiberal.com.