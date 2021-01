'Longe de casa, há mais de uma semana': Paysandu busca terceiro acesso fora de Belém em oito anos

A poucos dias da "final" contra o Ypiranga-RS, o Paysandu tenta o terceiro acesso na Série C em pouco mais de oito anos. Aliás, antes da partida de sábado (16), o elenco pode se inspirar nas conquistas de 2012 e 2014, que traz algumas semelhanças ao atual cenário.

Longe de casa

Assim como nos dois acessos que o Papão conseguiu na última década, o Paysandu vai decidir novamente fora de casa. Em 2012, contra o Macaé, após vencer por 2 a 0 na ida (gols de Yago Pikachu e Rafael Oliveira), na Arena Verde, em Paragominas, o Papão poderia perder até por um gol de diferença na volta e foi o que aconteceu. Derrota por 3 a 2 (tentos de Pikachu e Vanderson) e retorno garantido à Segundona.

Dois anos depois, o cenário se repetiu. Após vencer o Tupi-MG em Belém, dessa vez no Mangueirão, por 2 a 1 (Augusto Recife e Bruno Veiga marcaram para o Bicola), o clube chegou com vantagem para a decisão em Juiz de Fora (MG). No entanto, dessa vez, o Papão sacou uma vitória por 1 a 0 (gol de Ruan) e sacramentou o acesso.

Dejá-vù?

Neste sábado, às 17h, no Estádio Colosso da Lagoa, o time do técnico João Brigatti tem a chance de repetir os feitos de 2012 e 2014. Como depende apenas de si, uma vitória basta para assegurar a classificação. Um empate e o Papão terá que torcer por um tropeço do Londrina-PR contra o rival, Remo.

A partida Ypiranga x Paysandu tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.