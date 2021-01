Em mais uma decisão no Paysandu, lateral relembra árbitro carrasco bicolor: ‘Tirou o acesso’

Às vésperas do jogo mais importante do Paysandu na temporada, os jogadores não querem que nada interfira na busca do acesso à Série B. Um exemplo disso é o lateral-direito Tony, que volta após cumprir suspensão. Ele relembrou o árbitro Leandro Vuaden que apitou a polêmica partida contra o Náutico em 2019.

“É uma obsessão de todo mundo, desde em 2019. Saiu do nosso controle, foi o Vuaden que tirou nossa classificação, na minha opinião. Mas agora está de novo, espero que essa obsessão seja maior ainda, que possamos conseguir esse objetivo nosso”, disse o atleta.

Após a derrota no clássico de domingo (10), o Paysandu volta todas as suas atenções para o Ypiranga-RS. O jogo que pode determinar a volta dos bicolores para Segundona. Se vencer o time de Erechim, fora de casa, o Paysandu voltará classificado à Série B. O atleta comentou sobre a preparação a “final”. “A semana está sendo muito boa, independente do resultado que não veio. Agora é pensar no jogo contra o Ypiranga-RS, é o jogo das nossas vidas, ter concentração a semana inteira, trabalhar muito focado para que possamos sair com o resultado”. Tony, aliás, estará à disposição para a partida após se ausentar do Re-Pa - estava suspenso.

Ypiranga-RS e Paysandu será realizado neste sábado (16), às 17h, em Erechim. A partida terá transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.