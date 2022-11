Técnico do Vila Nova prevê jogo aberto na volta que decide o título da Copa Verde contra o Paysandu

Depois do empate no primeiro jogo da decisão da Copa Verde em 0 a 0, Vila Nova e Paysandu voltam a se enfrentar neste sábado, no estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO), para o capítulo final que decide o torneio. Na visão do técnico Allan Aal, o confronto está aberto, mas acredita na melhora física do Tigre.

"Está tudo em aberto. Obviamente, se tivéssemos saído com um resultado positivo estaria melhor encaminhado. Mas nada definido. A avaliação final nós só vamos ter depois. Vamos ter uma recuperação maior dos atletas. Esperamos ter uma condição física melhor", entende o comandante, que admitiu o desgaste no jogo de ida, sobretudo pela distância curta de menos de 48 horas entre a classificação para a final e o primeiro jogo.

"Precisamos nos recuperar fisicamente. Tivemos um tempo curto de recuperação para o primeiro jogo. Tínhamos jogado há menos de dois dias (sábado) e tivemos uma viagem. Temos um time intenso, com mobilidade. Em alguns momentos, nós oscilamos. Se pudesse fazer mais substituições, nós faríamos. Por causa da condição física desgastada. Nosso foco será recuperar a condição física", encerra.

O Vila Nova luta para conquistar o primeiro título da Copa Verde. Anteriormente, o time chegou bem perto da taça, mas perdeu para o Remo, na final do ano passado, ao contrário do Paysandu, atual bicampeão do torneio, que chega em sua sexta final.