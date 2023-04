Técnico do Paysandu sobre Thiago Coelho, após falha contra o Flu: 'Fez uma grande partida'

O Paysandu perdeu para o Fluminense na noite desta quarta-feira (12), no Maracanã, no Rio de Janeiro. O goleiro Thiago Coelho, que levou o primeiro gol do Fluminense, marcado por Nino, foi alvo de críticas. A bola passou por baixo do camisa 1. Mesmo assim, o técnico Márcio Fernandes poupou as críticas e elogiou a atuação do titular.

VEJA MAIS

"É um goleiro que cresceu muito, junto do trabalho do nosso preparador de goleiros. Tem evoluído muito. Era um jogador que era suplente, quando eu estava no Remo. Veio para o Paysandu quando eu vim para cá. Tem nos ajudado muito e hoje fez uma grande partida", afirmou Fernandes.

O jogo da volta entre Paysandu e Fluminense está marcado para o dia 25 de abril, no Estádio Mangueirão. Para avançar o Papão precisa vencer por quatro gols ou mais de vantagem. Em caso de vitória do Paysandu por três de diferença, o duelo será decidido nos pênaltis. O Fluminense pode perder por até dois gols, que chega às oitavas de final.

Acompanhe a cobertura completa pelo Lance a Lance do portal OLiberal.com.