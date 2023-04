Paysandu anuncia goleiro que estava na segunda divisão do Campeonato Paulista

Em dia de confronto pela Copa do Brasil, contra o Fluminense, o Paysandu anunciou a chegada de mais um reforço nesta quarta-feira (12). O goleiro Alan, que disputou recentemente a segunda divisão do Campeonato Paulista, irá vestir a camisa bicolor até o fim da atual temporada.

“Estou muito feliz com esse novo desafio em minha carreira! O Paysandu é um clube que todo atleta almeja jogar, e eu estou tendo essa oportunidade. Espero junto de meus companheiros conquistar todos os objetivos traçados e trazer muita alegria para o torcedor do Papão! Muito empenho e dedicação não vão faltar com a camisa do Paysandu”, afirmou o atleta.

Papão segue na disputa de quatro. competições: Parazão, Copa Verde, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro da Série C. Porém, Alan só estará apto para jogar o Brasileiro e Copa Verde, em decorrência do fim das inscrições.

Aos 28 anos, Alan é do Paraná e passou por Londrina-PR, Cruzeiro-MG, Vila Nova-GO, Água Santa-SP e XV de Piracicaba-SP, seu último clube.