Fluminense x Paysandu: onde assistir ao vivo e o horário do jogo hoje (12/04) pela Copa do Brasil

As equipes Fluminense x Paysandu disputam nesta quarta-feira (12/04) a terceira rodada da Copa do Brasil. O jogo iniciará às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Fluminense x Paysandu ao vivo?

A partida Fluminense x Paysandu pode ser assistida ao vivo pela Amazon Prime Video, a partir das 19h30 (horário de Brasília).

Como Fluminense x Paysandu chegam para o jogo?

Paysandu e Fluminense ainda não jogaram por esta edição da Copa do Brasil.

Fluminense foi o vencedor do Campeonato Carioca 2023 após vencer o Flamengo na final.

Já o Paysandu jogará contra Goiás na final da Copa Verde após vencer o Remo nas semifinais.

Prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Guga, Nino, Felipe Melo e Marcelo; André, Alexsander e Ganso; John Arias, Keno e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Paysandu: Thiago Coelho; Edilson, Genílson, Filemon e Igor Fernandes; Paulo Henrique, Geovane e João Vieira; Fernando Gabriel (Ricardinho); Bruno Alves e Mário Sérgio. Técnico: Márcio Fernandes.

FICHA TÉCNICA

Fluminense x Paysandu

Copa do Brasil

Local: Estádio Jornalista Mário Filho, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 12 de abril de 2023, 19h30