Técnico do Paysandu enxerga superioridade no Re x Pa e lamenta falha que levou adversário ao título

Ao final da partida, o técnico Márcio Fernandes concedeu entrevista coletiva, onde falou dos pontos centrais da partida, que deram aos azulinos o título dentro da Curuzu. Mesmo em casa, Fernandes viu seus comandados serem superiores por toda partida, sem, no entanto, conseguir segurar o ímpeto adversário, que numa brecha achou o gol que lhe deu o título estadual.

Embora não tenha levantado o caneco, o treinador reconheceu que o Paysandu teve a melhor campanha do Parazão. “O importante num momento desse, nós não conseguimos o objetivo maior, mas fomos a melhor equipe, tivemos a melhor campanha, melhor ataque, defesa. A gente trabalhou para que o Paysandu fosse campeão. Infelizmente não deu. No entanto, o trabalho feito, a partida que jogamos, não foi fácil. Depois de perder por 3 a 0 tivemos as condições de empatar, mas sentimos o cansaço de tanto que batalhamos”, reitera o comandante.

Em campo, os bicolores foram bastante superiores e ainda no primeiro tempo enfiaram três gols nos azulinos, que conseguiram o gol do título numa jogada isolada e feliz do ataque. “Tem que dar mérito ao jogador, que acertou um chute daquele de direita, mesmo sendo esquerdo”, comenta sobre o gol de Leonan. Fernandes aproveitou para agradecer o apoio da torcida, que foi incansável do início ao fim da partida e aplaudiu de pé o elenco, mesmo com a perda do título.

“A nossa torcida foi fantástica, veio, prestigiou e aplaudiu. Eles conhecem a qualidade do nosso time. Torceram, vibraram e isso merece ser valorizado, pois o Paysandu é grande demais”, ressalta. Taticamente, o Paysandu jogou pra frente, envolvendo o adversário em jogadas laterais e contra-ataques rápidos. A pressão no ataque, todavia, acabou trazendo um resultado amargo, que impediu o tricampeonato depois de 20 anos.

“Todo time ofensivo, que busca a vitória, corre risco de perder. Eu jogo para frente e meus times sempre fazem bastante gols. As derrotas que tivemos foram dilatadas, porque mesmo não ganhando, jogamos bem, como foi contra o CSA, na Copa do Brasil. No primeiro jogo contra o Remo mandamos na partida e quando eles atacavam faziam o gol. Hoje fomos mais firmes na defesa, não demos chance, mas eles foram felizes com aquele chute de fora da área”, encerra.