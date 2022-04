Grupo retira camisa de torcedores do Paysandu durante Re x Pa na Curuzu

Durante a semana, uma torcida organizada do Paysandu informou, através das redes sociais, que pessoas flagradas com camisa de outros times não poderiam acessar as dependências da Curuzu, na final entre Paysandu e Remo, nesta quarta-feira.

Minutos antes da bola rolar, a cena pode ser vista em um dos portões de acessos. No detalhe, um pequeno grupo de torcedores aparece pressionando outra pessoa a retirar a camisa, que não era do clube, enquanto outras pessoas criticam e observam.

Veja o momento: