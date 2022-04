Torcedora cai em bueiro na área externa da Curuzu e é atendida durante Re x Pa

Um pequeno incidente foi registrado na área externa da Curuzu. Uma torcedora caiu em um bueiro aberto, localizado na calçada da avenida Almirante Barroso, e precisou ser atendida pelo serviço de emergência.

De acordo com um trabalhador que estava no local, a jovem se desequilibrou e foi ao chão, após atingir o buraco que estava sem proteção. O marido da vítima não quis dar mais detalhes sobre o ocorrido. Uma ambulância do Samu foi chamada para prestar os primeiros atendimentos.