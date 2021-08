Tá no BID! Lateral e zagueiro são regularizados e podem estrear pelo Paysandu

Foram publicados nesta quinta-feira (12) os nomes do zagueiro Victor Sallinas e do lateral direito Leandro Silva no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Com isso os dois jogadores já podem estrear pelo Paysandu na próxima partida pela Série C.

Victor Sallinas tem 29 anos e foi anunciado há duas semanas. O atleta estava no Confiança, de Sergipe, onde disputou alguns jogos da Série B de 2021. Antes do Confiança, Victor havia disputado o Campeonato Gaúcho pelo São José no início da temporada.

Lateral veio pra substituir Israel (John Silva / Paysandu) Lateral veio pra substituir Israel (John Silva / Paysandu)

Já Leandro Silva foi anunciado quatro dias depois e veio pra substituir o lateral Israel, dispensado pela diretoria. O jogador também estava no Confiança, de Sergipe. Além da equipe nordestina, Leandro tem experiência em outras equipes da primeira e segunda divisão nacional. Antes do Confiança, o lateral passou por Vitória-BA, América Mineiro, Coritiba, Ceara, Avaí e Figueirense.

A próxima partida do Paysandu pela Série C será no sábado (14), contra a Jacuipense, pela 12ª rodada da competição. O jogo começa a partir das 19h, no estádio da Curuzu, em Belém.