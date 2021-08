Paysandu anuncia contratação de zagueiro que disputou Série B em 2021

O Paysandu anunciou na tarde deste domingo (1º) a contratação do zagueiro Victor Sallinas, de 29 anos. O atleta estava no Confiança, de Sergipe, onde disputou alguns jogos da Série B de 2021. O atleta vai desembarcar em Belém na próxima terça (3), para ser apresentado oficialmente.

Pelo clube sergipano, Victor disputou oito partidas, sendo seis delas como titular. A última vez que o zagueiro entrou em campo pela Segundona foi no dia 20 de julho, quando saiu do banco para enfrentar o Londrina-PR.

Antes do Confiança, Victor havia disputado o Campeonato Gaúcho pelo São José no início da temporada. Pelo clube do interior do Rio Grande do Sul, também disputou oito partidas e marcou dois gols. O São José, inclusive, disputa a Série C, assim como o Paysandu.

Na Curuzu, Sallinas vai disputar vaga no time titular com outros quatro zagueiros. Além dele, o Papão conta com Perema, Alisson, Yan e Denilson, que atuam na posição.