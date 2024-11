Sucesso com lobinhos: Esli García atende crianças em treino do Paysandu e dupla comemora autógrafos

O venezuelano Esli García caiu no gosto dos torcedores bicolores, incluindo os lobinhos. Na manhã deste sábado (23), o Paysandu realizou o último treino da temporada 2024, no estádio da Curuzu, e abriu os portões para a Fiel.

Um dos jogadores mais tietados foi Esli García. O atacante atendeu aos torcedores e distribiui autógrafos, além de bater dezenas de fotos.

Os irmãos Juliana e Rafael saíram felizes do treino. As crianças faturaram autógrafos nas suas camisas, bateram fotos e ainda ganharam abraços do ídolo.

"Foi muito legal", disparou Juliana. Já Rafael disse que vai ficar marcado esse momento: "Foi muito bacana".

Esli García atende fãs mirim em último treino de 2024 Foto: Ivan Duarte | O Liberal Foto: Ivan Duarte | O Liberal Foto: Ivan Duarte | O Liberal Foto: Ivan Duarte | O Liberal Foto: Ivan Duarte | O Liberal Foto: Ivan Duarte | O Liberal Foto: Ivan Duarte | O Liberal

Neste domingo (24), o Papão faz seu último jogo do ano. A partida válida pela 38ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, será no Mangueirão, contra o Vila Nova-GO.

Para o jogo, já foram vendidos mais de 30 mil ingressos. As entradas da arquibancada do lado A custam R$ 40, enquanto os do lado B, onde a torcida bicolor costuma ficar, custam R$ 50. O setor das cadeiras A e B custa R$ 100 e R$ 120, respectivamente. Sócios-torcedores têm condições especiais na compra