'Sou mais um volante de marcação', explica reforço do Paysandu em apresentação

O Paysandu apresentou nesta terça-feira (18) o volante Bileu, um dos reforços para esta temporada, e que foi anunciado há mais de um mês. Aos 32 anos e com passagens por clubes tradicionais do futebol nacional, Bileu terá a primeira experiência no futebol paraense. Na apresentação, o volante contou sobre as características que traz para o elenco bicolor:

"Sou mais um volante de marcação. Mas independente de primeiro ou segundo volante, estou ali no meio de campo para ajudar. Quando dá, chego ali na frente, abro espaço para os nossos meias. Procuro ajudar os laterais, mas gosto mais da marcação ali atrás, ajudar e proteger os nossos zagueiros", explicou Bileu.

O Paysandu estreia no Parazão na próxima quarta-feira (26), às 21h30, na Curuzu.

Confira o restante da entrevista de Bileu:

Sobre em que um jogo-treino ajuda:

"[É importante] Para a nossa movimentação, é um treino que vai fazer nos dedicar o máximo ali dentro de campo. Creio que vai ser importante e trabalhamos forte para isso, para ter uma sequência boa no nosso ritmo. A pré-temporada é diferente do jogo, quando começa a gente sente um pouco mais. E o jogo-treino vai ajudar nessa movimentação, conhecer como os companheiros gostam de jogar e etc".

Vantagem de enfrentar o Trem na Copa do Brasil:

"A gente sabe que a Copa do Brasil é um campeonato que pega o Brasil todo. Como o sorteio foi mais perto, é melhor no deslocamento e na recuperação dos atletas. É uma viagem não tão longa, como se fosse para o Sul. Sabemos que o Paysandu é grande e ela vai estar apoiando no dia".