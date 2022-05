Série C: Na Curuzu, Paysandu encara o Manaus em partida de reencontros

O Paysandu encara o Manaus pela oitava rodada do Brasileirão Série C, na próxima segunda-feira (30), às 20h, no Estádio da Curuzu. A partida promove uma série de reencontros. Pelo menos quatro jogadores de ambos os clubes já vestiram as camisas do Papão e do Gavião do Norte e a equipe de O Liberal traz a lista.

Ex-Paysandu

O Manaus tem dois jogadores que já passaram pelo clube alviceleste. O volante Gilson Alves jogou pelo Paysandu em 2015 - em que o Papão terminou em sétimo -, onde chegou para se reforço na Série B e atuou em nove partidas. Titular do Gavião, Gilson tem dois gols e três assistências neste ano.

Além dele o meia Luiz Felipe jogou em 22 partidas pelos bicolores em 2020, entre Parazão, Terceirona e Copa Verde. O jogador chegou recentemente ao clube manauara, para a disputa da Série C. Luiz Felipe tem cinco partidas pelo Manaus e foi titular nos últimos dois confrontos.

Ex-Manaus

Pelo lado do Paysandu, o lateral-direito Igor Carvalho e o meia-atacante Gabriel Davis já estiveram do outro lado. Antes de chegar para este ano, Igor disputou três temporadas pelo Manaus, realizando 46 jogos e marcando dois gols. Igor Carvalho disputa a titularidade com o recém-chegado Leandro Silva.

Já Gabriel defendeu as cores do Gavião em 40 partidas, em 2021 e disputou a Série C. Na ocasião, marcou sete gols e deu três assistências. Outro recém-contratado, Gabriel Davis fez um jogo pelo Papão: na última rodada, entrou no segundo tempo da vitória por 2 a 1 sobre o Volta Redonda-RJ.

