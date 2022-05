Lei do ex? Lateral do Paysandu, Igor Carvalho reencontra o Manaus pela Série C

O Paysandu terá uma arma secreta para a partida contra o Manaus, pela oitava rodada da Série C. O lateral direito Igor Carvalho, titular do bicola na maior parte de 2022, jogou as últimas três temporadas no Gavião do Norte. Em entrevista coletiva nesta terça-feira (24), o jogador falou que conhece bem a equipe amazonense e disse que percebeu o surgimento de uma rivalidade entre os clubes nos últimos anos.

"Tive a oportunidade de jogar no Manaus e lá tem a rivalidade regional. É uma richa boa, bem legal. Fico sempre feliz em contribuir e ajudar aqui no Paysandu. Tive um início de temporada fantástica, a melhor da minha carreira. Isso faz você caprichar mais, pra poder ajudar o clube com um gol ou uma assistência", disse.

Apesar da vontade de ajudar a equipe, Igor Carvalho ficou no banco de reservas na última rodada da Série C, quando o Paysandu enfrentou o Volta Redonda, em Belém. Perguntado sobre uma possível permanência entre os suplentes, o lateral disse que vê o elenco bicolor como "qualificado" e avaliou a disputa por posição com Leandro Silva.

"Pra mim, não é bem uma disputa. Ao meu ver, quem ganha é o Paysandu, porque tem várias opções de jogo. Claro que a gente sempre quer estar jogando, mas temos um elenco qualificado. No estadual, muita gente que veio do banco fez a diferença", afirmou.

Paysandu e Manaus se enfrentam na segunda-feira (30), às 19h, no estádio da Curuzu, em Belém. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.