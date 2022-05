Caldeirão: jogando em casa, Paysandu ainda não foi derrotado nesta Série C; saiba mais

Na quinta rodada da Série C, jogando na Curuzu, o Paysandu goleou o Botafogo-SP pelo placar de 4 a 1. Além da sequência de gols, o Papão se valeu da multidão de torcedores que cantava sem parar, incentivando o time de uma forma tão acentuada, que os próprios adversários sentiram-se incomodados com a festa da Fiel Bicolor.

Ao final do jogo, o técnico do Botafogo chegou a dizer que o barulho da torcida atrapalhou a comunicação com o seu time. "Tinha muito barulho de torcida, então estava difícil na orientação, a gente estava no banco do lado oposto. Tentamos corrigir a distância, mas muito difícil a comunicação", comentou. O comportamento da torcida reflete bem a dificuldade que é jogar na Curuzu.

Em quanto partidas, os bicolores empataram uma e ganharam outras três. Foram duas goleadas, uma de 5 a 0 sobre o Atlético-CE, e 4 a 1 sobre o Mirassol-SP. A última partida em casa também resultou em vitória, desta vez sobre o Volta Redonda, pelo placar de 2 a 1. Os artilheiros to time na empreitada são Marlon, com três gols, Wesley e Serginho, ambos com dois gols marcados.

Na próxima rodada, os bicolores completam os dois jogos seguidos na Curuzu e têm pela frente o Manaus, atual oitavo colocado, com 12 pontos. Caso as expectativas se confirmem, uma vitória deixaria o time no topo da tabela, possibilitando alcançar os 15 pontos. deixando o time cada vez mais confiante para o restante da primeira fase, atrás do tão sonhado retorno à Série B.