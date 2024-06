Série B: Paysandu terá 4 desfalques e outras dúvidas no elenco para partida contra a Chapecoense

O Paysandu já se prepara para mais um desafio na Série B do Campeonato Brasileiro, e vai enfrentar a Chapecoense no próximo domingo (23/6). No entanto, o técnico Hélio dos Anjos não poderá contar com algumas peças do time, que movimentaram o Departamento Médico (DM) esta semana.

Estão no DM: Robinho, que está com uma lesão muscular na coxa direita; Luan Freitas, que sentiu a lombar durante os treinos; e Biel, que está com dores na coxa esquerda. Edinho também está sob cuidados médicos e ainda é dúvida.

Além dos integrantes no departamento médico, Lucas Maia é o quarto desfalque do time após receber um terceiro cartão amarelo na 11ª rodada, na partida contra o CRB, e terá que cumprir suspensão nesta rodada.

No entanto, apesar dos desfalques, o professor Dos Anjos poderá contar com outras peças importantes do elenco como Wânderson, Bryan ou Michel Macedo, que têm chances de entrar em campo e Netinho, que pode ser titular. Jean Dias, que cumpriu suspensão na última partida deve voltar ao gramado, assim como Juninho que havia sentido dores no quadril esquerdo na partida contra o CRB, mas foi liberado.

O Papão encara a Chapecoense a partir das 16h, na Arena Condá, em Chapecó (SC). A partida terá cobertura completa, com Lance a Lance, no portal OLiberal.com.