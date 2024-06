Ex-Paysandu marca e Papão cai na tabela da Série B; veja a classificação

A 11ª rodada da Série B ainda não terminou. Ceará x Sport e Vila Nova x Mirassol jogam nesta quinta (20), fechando a rodada, que teve três partidas na quarta-feira (19). Destaque para a vitória do Santos, que derrotou o Goiás na Vila Belmiro e o triunfo do Botafogo-SP com gol de um ex-bicolor, diante da Ponte Preta-SP e ultrapassou o Paysandu na tabela da Segundona.

O Santos voltou a vencer na Série B. Após sequência de quatro derrotas seguidas, o Peixe venceu o Goiás por 2 a 0 e retornou ao G4, ocupando a 4ª posição com 18 pontos. Mas o clube paulista poderá ser ultrapassado pelo Sport e também Mirassol, que ainda devem jogar. No confronto catarinense, Brusque e Avaí não saíram do zero. Pior para o Brusque, que se manteve na zona de rebaixamento.

Fechando os jogos de quarta-feira, o Botafogo-SP venceu a Ponte Preta-SP por 2 a 0 e saiu da zona de rebaixamento. Um dos gols da Pantera foi marcado por Patrick Brey. Com o triunfo, o clube de Ribeirão Preto (SP) ultrapassou o Paysandu na classificação e jogou o Papão para “beira” da zona da degola.

América-RN – 21 pontos Avaí-SC – 21 pontos Operário-PR – 21 pontos Santos-SP – 18 pontos Sport-PE – 18 pontos Goiás-GO – 18 pontos Coritiba-PR – 18 pontos Mirassol-SP – 17 pontos Ceará-CE – 15 pontos Novorizontino-SP – 15 pontos Vila Nova-GO – 14 pontos Chapecoense-SC – 14 pontos Botafogo-SP – 12 pontos Ponte Preta-SP – 12 pontos Amazonas-AM – 12 pontos Paysandu – 12 pontos Brusque-SC – 10 pontos CRB-AL – 7 pontos Ituano-SP – 7 pontos Guarani-SP – 5 pontos