Sem Parazão, Paysandu faz amistoso contra o São Francisco neste domingo (21)

O Campeonato Paraense 2023 está suspenso e os clubes tentam se preparar como podem. O Paysandu disputa neste domingo (22), às 10h, um amistoso contra o São Francisco. Vale lembrar, o Papão estrearia no Parazão 2023 também no domingo de manhã, contra o Bragantino, na própria Curuzu.

Amistoso às pressas

Apesar das mudanças e de não fazer um jogo oficial, a programação do clube bicolor para o fim de semana continua com a mesma pegada. Como informado pelo Paysandu, a venda de ingressos do jogo contra o Tubarão foi suspensa. Os bilhetes já adquiridos valerão para a nova data do confronto, a ser confirmada pela FPF quando o torneio for retomado.

Com a mudança de planejamento, este será o primeiro amistoso do Paysandu, em Belém, em 2023. O clube realizou uma pré-temporada em Barcarena, nordeste paraense, e venceu a seleção local no único jogo preparatório até então.

Provável time

A expectativa é que o torcedor possa ver já a base que deve começar o estadual. Segundo os últimos treinamentos bicolores, o provável time titular do técnico Márcio Fernandes deve ser: Thiago Coelho; Samuel Santos, Genilson, Naylhor (Bocanegra) e Eltinho; Jiménez, João Vieira, Ricardinho e Robert Hernández; Bruno Alves e Mário Sérgio.

Parazão

De acordo com a Federação Paraense de Futebol (FPF), o melhor cenário possível é que o julgamento do imbróglio que paralisou o Parazão ocorra ainda nesta semana e o estadual possa começar no próximo fim de semana. No entanto, caso não seja possível, o campeonato pode começar somente daqui duas semanas, pelo menos.