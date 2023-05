Sem Mário Sérgio, técnico do Paysandu improvisa centroavante para jogo pela Série C

O Paysandu está escalado para a partida contra o Volta Redonda-RJ, pela quinta rodada da Série C do Brasileirão. Para o duelo, o Papão terá uma importante baixa: a do atacante Mário Sérgio, o artilheiro do time na temporada.

Quem vai assumir a responsabilidade de ser o homem-gol do Papão no jogo é Fernando Gabriel. Meia de origem, o atleta foi escalado como jogador de referência no ataque bicolor.

Veja a escalação do Paysandu: