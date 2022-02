Sem Dioguinho, Paysandu está escalado para partida contra o Caeté, pelo Parazão

O Paysandu divulgou a escalação para a partida contra o Caeté, que começa às 20h, na Curuzu, em Belém, pela quarta rodada do Parazão 2022. Para seguir com 100% de aproveitamento no estadual, o técnico Márcio Fernandes mandará a campo uma equipe com poucas mudanças, em relação à partida contra a Tuna.

As principais novidades ficam pelas saídas de Dioguinho e Christian. Ambos os jogadores sentiram dores no último treinamento e não foram relacionados. Ocupam espaço no time titular o volante Bileu e o atacante Marlon

Veja a escalação do Paysandu: