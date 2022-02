Caeté, um time que exige cuidados do Papão

Bom jogo aéreo e time maduro. Virtudes do Caeté, que tem no meia Júnior Araújo um dos destaques deste campeonato, até agora. É um jogador de 26 anos, rodado em vários clubes do interior do Rio de Janeiro. Júnior Araújo veio do Americano de Campos. É um jogador dinâmico, habilidoso e de boa bola parada.

Jogo aéreo e maturidade são pontos fortes também do Paysandu, que também tem os seus destaques individuais. Mais que isso, o Papão tem a obrigação de "não deixar a peteca cair". Afinal, a torcida está empolgada e cheia de expectativas, mas lamentando as ausências do volante Christian e principalmente do atacante Dioguinho, ambos lesionados. Porém, não faltam opções para as mesmas funções.

Que diferença faz a ausência de Marlon no Leão?

Zagueiro por zagueiro, o Remo não perde nada na troca de Marlon por Kevem. Ao contrário, até ganha agilidade e velocidade. Mas perde na iniciação de jogadas. Marlon tem funcionado bem no primeiro passe, buscando ligações médias e longas, criando boas possibilidades. A ausência de Marlon vai exigir mais de Uchôa nesse papel, amanhã, contra o Tapajós.

A melhora de desempenho mostrada pelo Leão contra o Itupiranga estará à prova amanhã, diante de uma marcação mais atenta. É jogo para os azulinos confirmarem a evolução ou voltarem a conviver com desconfiança da torcida. Nesta fase de encaixe de peças e retomada de ritmo, é normal que haja oscilações no rendimento, no Remo e em todos os demais times do campeonato.

BAIXINHAS

* Hoje, bola rolando pela manhã, à tarde e à noite, na quarta rodada do Parazão: 9:30h Tuna x Paragominas, 15:30h Bragantino x Amazônia, Castanhal x Itupiranga, 20h Paysandu x Caeté, Águia x Independente. Amanhã, Remo x Tapajós.

* Laterais de Remo e Paysandu foram discretos até agora nas funções ofensivas. A explicação é simples. Até que times ganhem consistência no sistema defensivo, tanto Paulo Bonamigo no Leão como Márcio Fernandes no Papão vão limitar as subidas deles ao ataque. Só nas boas!

* Como o Papão venceu com autoridade nas primeiras rodadas, não houve espaço para observações críticas. Mas os atacantes Marcelo Toscano e Hernan renderam bem abaixo do potencial. O intervalo de dez dias entre o último jogo e o de hoje deve favorecê-los bastante com melhor adaptação ao clima e melhor estado físico.

* Faltam exatas três semanas para as estreias do Paysandu e da Tuna na Copa do Brasil, dia 2 de março. Papão em Macapá contra o Trem e Tuna em Belém contra o Novorizontino. Castanhal no dia seguinte, contra o Vitória, time liderado pelo meia Jadson, ex-Corinthians e Seleção Brasileira.

* O Remo só vai estrear em abril, nas oitavas, já com os reforços que vai contratar para a reta final do Parazão e para a Série C. Essa vitrine da Copa do Brasil vai ajudar muito o Leão como atrativo para os atletas que está monitorando.

* Uma semana depois de Willian Fazendinha, agora é Pecel quem está de volta ao Castanhal. O atacante não teve sucesso no futebol baiano, pelo Atlético de Alagoinhas. Volta para o Japiim depois de apenas quatro jogos e nenhum gol na Bahia.