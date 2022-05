Segurança punido por agressões a dirigentes do Remo é demitido do Paysandu; Ettinger dará apoio

O coordenador de segurança do Paysandu, Luciano Mendes, que se envolveu em agressões na final do Campeonato Paraense, no Estádio da Curuzu, não faz mais parte do quadro de funcionários do clube bicolor. A informação foi confirmada pelo presidente do Papão, Maurício Ettinger, que informou que dará apoio ao ex-funcionário no que for preciso.

Luciano Mendes foi punido pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-PA) e pegou uma suspensão de 240 dias, por duas agressões, ocorridas no dia 6 de abril, no Estádio da Curuzu, após o término da final do Parazão entre Paysandu x Remo, que terminou com o título azulino. O ex-funcionário bicolor foi punido por agressões a Marcelo Bentes, diretor das categorias da base azulina e também contra Valeny Silva, coordenadora de logística do Leão Azul.

Em contato com a equipe de esportes de O Liberal, presidente do Paysandu, Maurício Ettinger, informou que Luciano Mendes não era mais funcionário do clube, mas que irá prestar apoio.

“[Ele] Já havia sido desligado do Paysandu, mas vamos dar apoio necessário”, falou Ettinger.

