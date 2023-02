Recuperado de virose, meio-campista do Paysandu quer entrar em campo contra o Castanhal

Desde que chegou ao Paysandu, o meia Fernando Gabriel vem passando por um teste de fogo, não tanto pela condição do futebol, mas sim pela condição climática. Antes de vir a Belém, o atleta atuava pelo Al Hamriyah, dos Emirados Árabes e passou maus bocados para se ambientar no clima instável da capital paraense.

A estreia dele pelo Papão aconteceu na segunda rodada, contra o Itupiranga. Gabriel entrou na etapa final da partida. No jogo seguinte, contra o Tapajós, foi novamente acionado pelo técnico Márcio Fernandes, até ser sacado do time devido uma virose.

O meia passou alguns dias no departamento médico, mas já foi liberado e pode ser uma opção para o jogo deste sábado. "Graças a Deus já passou. Na quarta-feira mesmo, dia do jogo, eu já treinei. Até antecipei a volta pois sabia que teríamos um jogo importante e uma sequência muito corrida. Já estou recuperado para ajudar o Paysandu", disse o atleta, que aproveitou a ausência para apoiar a esposa, também acometida do mesmo problema.

A minha esposa também ficou mal devido a mudança de clima. Viemos do Emirados, mas já passou, estou recuperado. Estou 100% focado para esse jogo", garante. Dado o tempo de adaptação, Fernando Gabriel se torna uma opção entre os selecionados para o duelo contra o Japiim.

O trabalho está sendo bem feito, a preparação física também. Com essa maratona toda, se você não se cuidar, as coisas complicam. Temos um grupo forte e quem entrar em campo vai a buscar a vitória", finaliza.