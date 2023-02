Sem Ricardinho e Fernando Gabriel, veja quem pode jogar no meio-de-campo do Paysandu na Copa Verde

O técnico do Paysandu, Márcio Fernandes, terá que "quebrar a cabeça" para escalar o meio de campo bicolor para a partida contra o Real Ariquemes-RO, nesta quarta-feira (22), pela segunda fase da Copa Verde. Sem Fernando Gabriel – machucado e titular nas últimas partidas – e Ricardinho – que deve ficar mais 10 dias no DM se recuperando de entorse no tornozelo – o treinador terá que recorrer ao banco de reservas para buscar um substituto para a função de "camisa 10".

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

Neste cenário, a aposta da comissão técnica deve ser o venezuelano Robert Hernández, de 30 anos. Contratado no início da temporada do Deportivo Táchira, da Venezuela, o meia chegou a Belém badalado, mas não recebeu oportunidades como titular durante a pré-temporada.

VEJA MAIS

A grande prova na equipe do Paysandu, no entanto, ocorreu na partida de estreia no Parazão, contra o Itupiranga. O atleta, que começou entre os reservas, entrou em campo faltando 16 minutos para o final do jogo e marcou o último gol bicolor na vitória de 3 a 1 sobre o Crocodilo.

Apesar disso, Robert nem saiu do banco na partida seguinte. O jogador foi relacionado para o duelo contra o Tapajós, na Curuzu, mas não foi utilizado.

Outras opções

Robert, Fernando Gabriel e Ricardinho são os únicos jogadores do atual elenco do Paysandu que são "camisas 10 clássicos". No entanto, Márcio Fernandes pode optar por atletas de outras características para realizar esta função no meio de campo.

As hipóteses recaem sobre dois jogadores: Gabriel Davis e Rithely. Ambos já foram utilizados na temporada e elogiados por Márcio Fernandes em entrevista. Apesar de não serem meias de origem, os atletas conseguem fazer funções em uma faixa mais avançada de campo.

Outra opção é o volante Paulo Henrique, de 25 anos. Ele, que estreou pelo Papão no duelo contra o Tapajós, na Curuzu, foi selecionado pelo clube para entrevista coletiva nesta semana. Durante a conversa com os jornalistas, o atleta disse que é "primeiro volante" de origem, mas já atuou em "todas as três posições do meio de campo".

Copa Verde

O Paysandu enfrenta o Real Ariquemes-RO às 20h desta quarta (22), no estádio da Curuzu, em Belém, pela segunda fase da Copa Verde de 2023. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.