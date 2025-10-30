Raio-x: Adversário do Paysandu, Atlético-GO sofre com pênaltis e ataque ineficiente na Série B

Adversário do Paysandu na 35° rodada da Série B, o Atlético Goianiense chega à reta final da competição com um desempenho que reflete irregularidade. O Dragão combina momentos de bom volume ofensivo com uma defesa extremamente indisciplinada, fatores que ajudam a explicar por que o time goiano acabou ficando fora da briga pelo acesso à elite.

No ataque, o time goiano não figura entre os mais perigosos da competição. As estatísticas ofensivas são medianas: o Atlético-GO tem média de 50% de posse de bola, é o 11º em número de passes (289,5 por jogo) e o 10º em cruzamentos certos (5,1). Mesmo sem grande destaque nas finalizações, o Dragão é o terceiro time que mais acertou a trave na Série B, com 16 bolas no poste, número que reforça a impressão de um ataque que cria, mas peca na conclusão.

A pouca produtividade ofensiva também se reflete nas bolas paradas. O time é o quarto com menos escanteios na competição, com média de 4,4 por jogo, o que mostra a dificuldade em manter pressão constante no campo adversário.

Defesa indisciplinada

Do outro lado do campo, a defesa é o grande ponto de atenção. O Atlético-GO é o segundo time que menos desarma na Série B, com apenas 12,1 desarmes por jogo. Além da baixa eficiência defensiva, a equipe também apresenta um dos maiores índices de indisciplina: é o terceiro com mais cartões amarelos (97) e o sétimo em expulsões (6 vermelhos).

O problema mais grave, porém, está nas penalidades. O time goiano é o segundo que mais cometeu pênaltis na competição, sete no total, todos convertidos pelos adversários. Isso significa que 20% dos gols sofridos pelo Atlético-GO vieram em cobranças de pênalti, o que evidencia falhas de posicionamento e tomada de decisão na defesa.

Em resumo, o Atlético Goianiense é uma equipe que parece sufocar o próprio desempenho: enquanto o ataque é castigado pela falta de eficiência e azar nas finalizações, a defesa compromete com erros técnicos e excesso de faltas. O resultado é uma campanha mediana que impediu o time de repetir o protagonismo de outras temporadas.

O Dragão enfrenta o Paysandu nesta sexta-feira (31), às 19h, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela 35ª rodada da Série B. Em caso de derrota, o Paysandu será oficialmente rebaixado para a Série C.