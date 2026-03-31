Quase 2 meses depois, Paysandu volta a perder e é superado pelo Guaporé no interior de Rondônia

O Paysandu perdeu por 1 a 0 para o Guaporé em Rolim de Moura, em partida válida pela segunda rodada do Grupo A da Copa Norte 2026. O resultado encerrou uma sequência de quase dois meses sem derrotas do Papão, que não perdia desde 4 de fevereiro, em jogo contra a Tuna Luso, em Augusto Corrêa.

Com uma equipe composta por atletas da base e reservas, o time bicolor demonstrou desorganização tática e pouca criatividade. O Paysandu não conseguiu se impor em momento algum do confronto, sendo superado por um Guaporé mais organizado e objetivo.

Desde os minutos iniciais, a equipe rondoniense adiantou sua linha de marcação, dificultando a saída de bola e a construção de jogadas do time paraense a partir do campo de defesa.

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Primeiro Tempo: Guaporé pressiona, domina e abre o placar

Após os 10 minutos iniciais, o Paysandu equilibrou as ações e controlou a posse de bola. Aos 18 minutos, o Guaporé teve um gol anulado por falta no goleiro Jean Drosny. O Papão também teve um tento invalidado aos 46 minutos.

Aos 50 minutos do primeiro tempo, quando o placar parecia sem gols, o meia Will Baptista, do Guaporé, aproveitou um escorregão de Thalysson e finalizou. O gol deu a vantagem ao Jacaré de Rondônia, encerrando a etapa inicial com 1 a 0 no marcador.

Segundo Tempo: desorganizado, Paysandu tenta reagir

O Paysandu retornou para a segunda etapa sem entrosamento e com limitações claras na criação de jogadas. A equipe bicolor não conseguiu criar chances reais de perigo durante o 2º tempo inteiro.

O Guaporé, por sua vez, manteve a organização, explorando contra-ataques. Aos 8 minutos, Caetano cobrou falta que explodiu no travessão, quase ampliando para o Guaporé. Em outro contra-ataque aos 13, Cassimiro finalizou e a bola raspou a trave após desviar na defesa. Aos 26, um chute de Marquinhos foi invalidado por impedimento.

Mesmo com as alterações realizadas pelo técnico Elton Macaé (que também não era o "titular", Júnior Rocha, que ficou em Belém), o Paysandu demonstrou ainda mais desorganização e não conseguiu pressionar o adversário em busca do empate. O Guaporé administrou o placar e confirmou a vitória por 1 a 0, assumindo a vice-liderança do Grupo A com 4 pontos. Logo atrás, está o Papão, com 3 pontos

Próximos jogos do Paysandu e do Guaporé

O Paysandu jogará a Copa Norte novamente em 9 de abril, contra o Nacional, em Manaus. O clube amazonense é o líder do Grupo A, com 4 pontos. Antes, no próximo domingo (5), o Clube de Suíço estreia na Série C do Brasileiro contra o Volta Redonda, no Rio de Janeiro.

Já o Guaporé volta a campo pela Série D, no sábado (4), novamente em casa, contra o Independência-AC. Pela Copa Norte, o Jacaré joga em 9 de abril, fora de casa, contra o GAS, em Roraima.

Ficha Técnica de Guaporé 1 x 0 Paysandu

Data: 31/03/2026

Local: Estádio José Ângelo Cassol (Cassolão), Rolim de Moura-RO

Hora: 20h

Árbitro: Julian Negreiros de Castro

Assistente: Veronica do Vale Severino, Roseane Amorim da Silva

Guaporé-RO: Luiz Henrique; Lucas Lima; Daniel Felipe; Caetano Pires (Gaúcho); Marlon; Caetano; Marquinhos; Watthimem (Anthony); Will (Edson); Mano e Gabriel Cassimiro (Lucas). Técnico: Rodrigo Limiro

Paysandu: 1 - Jean Drosny; JP Galvão (Matheus Capixaba); Bruno Bispo; Luccão; Cauã Dias (Davizinho); Henrico; Brian Macapá; Lucas Cardoso (Salomoni); Thalysson (Arthur Monteiro); Danilo Peu e Miguel Ângelo (Klayvert). Técnico: Elton Macaé