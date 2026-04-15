Pressionado, Paysandu encara o Independência para seguir vivo na Copa Norte

O Paysandu entra em campo nesta quarta-feira (15), às 19h, na Estádio da Curuzu, para enfrentar o Independência (AC), pela penúltima rodada da fase de grupos da Copa Norte. Em situação delicada na tabela, onde atualmente ocupa a quinta posição, com três pontos (uma vitória e duas derrotas), o time paraense precisa vencer para seguir com chances reais de classificação à próxima fase. Nacional (AM) e Trem (AP), com 7 e 6 pontos, respectivamente, ocupam as duas primeiras posições.

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Com apenas três pontos em três jogos e vindo de duas derrotas consecutivas, incluindo a constrangedora goleada por 7 a 0 sofrida diante do Nacional (AM), na última rodada, o time bicolor quer mostrar pra sua torcida que se recuperou. O resultado impactou diretamente o saldo de gols da equipe, atualmente o pior da chave, e aumentou a pressão por uma resposta imediata. Como apenas os dois primeiros avançam, qualquer tropeço pode comprometer de vez a campanha bicolor.

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Mesmo diante do cenário, a tendência é que a comissão técnica mantenha a estratégia de rodar o elenco, priorizando a disputa da Série C. O técnico Júnior Cunha deve escalar uma formação alternativa, mas com maior presença de jogadores mais experientes em relação ao último jogo. Na lateral esquerda, Luciano Taboca pode retornar após lesão, enquanto Edilson, titular do time principal, pode aparecer no onze inicial, devido a falta de opção na direita. A zaga pode ter Bruno Bispo ao lado de jovens da base, e no meio-campo, Brian Macapá aparece como alternativa. No ataque, nomes como Danilo Peu, Thalyson e Thayllon devem ganhar minutos.

Do outro lado, o Independência chega a Belém após vitória por 3 a 0 sobre o Humaitá, pela Série D, resultado que encerrou um período sem triunfos na temporada. A equipe acreana viajou com 21 jogadores, sob comando do técnico Ivan Mazzuia, mas terá o desfalque do atacante Felipinho. A programação prevê apenas um treino antes da partida.

O confronto coloca frente a frente equipes que ainda buscam afirmação na competição. Para o Paysandu, o jogo tem peso decisivo: vencer é fundamental para seguir na disputa por uma vaga no G-2 e manter viva a possibilidade de classificação.

FICHA TÉCNICA

Copa Norte – Grupo A – 4ª Rodada

Local: Estádio da Curuzu

Horário: 19h

Prováveis escalações:

Paysandu: Jean Drosny, JP Galvão (Edilson), Luccão, Iarley (Bruno Bispo), Luciano Taboca (Cauã Dias); Brian Macapá, Lucas Cardoso, Settimio Arthur; Thalysson, Thayllon e Danilo Peu. Técnico: Júnior Rocha

Independência: Rafael Bretas; Rafael França, Lucas Lobo, Ronaldo; Larusso (Thomaz), Diogo, Lucas Lobo; Pedro Kaká, Felipinho, Pitel e Gabriel Ramos. Técnico: Ivan Mazzuia.