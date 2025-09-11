Presidente do Paysandu não descarta mais reforços para a reta final da Série B Roger Aguilera, presidente do Papão, informou que o clube ainda pensa em reforços, mas nomes estão em análise Fábio Will 11.09.25 16h08 Roger Aguilera vive uma crise em seu primeiro ano à frente da presidência bicolor (Matheus Vieira/Paysandu) A janela de transferências da temporada 2035 encerrou no último dia 10, mas os clubes ainda podem contratar atletas livres no mercado até o dia 19. O Paysandu, atual lanterna da Série B, estuda trazer novos nomes para reforçar o elenco no restante da competição. A informação foi confirmada pelo presidente do clube, Roger Aguilera, em entrevista ao jornalista Ronaldo Santos, do canal RS Live Sports, e também pela Rádio Liberal +. O jornalista Mathaus Pauxis destacou, no programa Liberal + Esportes, que o Paysandu precisa atualizar a lista de jogadores já desligados para registrar possíveis reforços. “O Paysandu tem até o dia 19 para contratar jogadores livres, sem contrato, como o caso do Nathan e do Jorge, do Remo. O Paysandu está atento a estas condições e segue em busca de contratações. Até o dia 19 dá para substituir atletas, tira o nome de jogadores que já saíram e entram atletas novos. O clube sabe que é difícil, mas está de olho nas oportunidades", afirmou Pauxis no Liberal + Esportes 1ª Edição. VEJA MAIS Raio-X: Próximo adversário do Paysandu, América-MG combina volume ofensivo e falhas defensivas Time mineiro tem maior posse de bola da competição, mas figura entre os que mais concedem pênaltis. No Paysandu, zagueiro Thiago Heleno pode amargar segundo rebaixamento seguido Jogador esteve no elenco que caiu para a Série B com o Athletico-PR em 2024 Presidente cobra atenção à condição física dos reforços O presidente Roger Aguilera ressaltou que a diretoria analisa cuidadosamente os nomes disponíveis, especialmente a condição física dos atletas que estão sem clube. “Isso aí não está descartado, agora está sendo analisado, tem alguns nomes. A gente precisa saber se o jogador está em condições de jogo. Muitos jogadores estão parados, aí não vale a pena. Falta pouco tempo para o campeonato, então, até se condicionar, de repente o jogador nem joga. Estamos, logicamente, de olho no mercado. Tem outro atleta que podemos contratar, e a qualquer momento isso pode acontecer. Mas o foco é total no jogo de sábado", declarou ao programa de Ronaldo Santos. Bicolor busca reação contra o América-MG Lanterna da Série B com apenas 21 pontos, o Paysandu tenta se recuperar após cinco derrotas consecutivas. O próximo desafio será diante do América-MG, no sábado (13), às 16h, no Mangueirão. O adversário é concorrente direto na luta contra o rebaixamento. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com e também cobertura ao vivo na Rádio Liberal +. 