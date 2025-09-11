Presidente do Paysandu não descarta mais reforços para a reta final da Série B

A janela de transferências da temporada 2035 encerrou no último dia 10, mas os clubes ainda podem contratar atletas livres no mercado até o dia 19. O Paysandu, atual lanterna da Série B, estuda trazer novos nomes para reforçar o elenco no restante da competição. A informação foi confirmada pelo presidente do clube, Roger Aguilera, em entrevista ao jornalista Ronaldo Santos, do canal RS Live Sports, e também pela Rádio Liberal +.

O jornalista Mathaus Pauxis destacou, no programa Liberal + Esportes, que o Paysandu precisa atualizar a lista de jogadores já desligados para registrar possíveis reforços.

“O Paysandu tem até o dia 19 para contratar jogadores livres, sem contrato, como o caso do Nathan e do Jorge, do Remo. O Paysandu está atento a estas condições e segue em busca de contratações. Até o dia 19 dá para substituir atletas, tira o nome de jogadores que já saíram e entram atletas novos. O clube sabe que é difícil, mas está de olho nas oportunidades", afirmou Pauxis no Liberal + Esportes 1ª Edição.

Presidente cobra atenção à condição física dos reforços

O presidente Roger Aguilera ressaltou que a diretoria analisa cuidadosamente os nomes disponíveis, especialmente a condição física dos atletas que estão sem clube.

“Isso aí não está descartado, agora está sendo analisado, tem alguns nomes. A gente precisa saber se o jogador está em condições de jogo. Muitos jogadores estão parados, aí não vale a pena. Falta pouco tempo para o campeonato, então, até se condicionar, de repente o jogador nem joga. Estamos, logicamente, de olho no mercado. Tem outro atleta que podemos contratar, e a qualquer momento isso pode acontecer. Mas o foco é total no jogo de sábado", declarou ao programa de Ronaldo Santos.

Bicolor busca reação contra o América-MG

Lanterna da Série B com apenas 21 pontos, o Paysandu tenta se recuperar após cinco derrotas consecutivas. O próximo desafio será diante do América-MG, no sábado (13), às 16h, no Mangueirão. O adversário é concorrente direto na luta contra o rebaixamento.

A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com e também cobertura ao vivo na Rádio Liberal +.