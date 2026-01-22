Presidente do Paysandu é questionado sobre eleição no clube e diz: 'não estou pensando agora' Márcio Tuma assumiu o cargo de presidente do Papão, após a renúncia de Roger Aguilera Fábio Will 22.01.26 16h47 Tuma prefere pensar no agora e ajudar o Paysandu a sair da Série C (Jorge Luís Totti/Paysandu) Em meio à toda turbulência que o Paysandu viveu nos últimos meses, com rebaixamento para a Série C e renúncia do então presidente, Roger Aguilera, o clube terá um ano de 2026 de reconstrução, mas também de eleição. Márcio Tuma foi questionado sobre uma possível candidatura à reeleição no clube, porém, o mandatário bicolor desconversou sobre o tema. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Márcio Tuma fez parte da chapa de Roger Aguilera e era o vice-presidente do Paysandu, antes de assumir o cargo com a renúncia de Aguilera. À frente do clube, Tuma afirmou que vem sendo questionado sobre o assunto eleição, mas que no momento o foco é apenas um: trabalhar e reerguer o Paysandu. “Vou ser muito franco, não estou pensando e eleição agora. E não pensar nisso agora me dá uma firmeza de proposito, para fazer o que é preciso ser feito. Tudo que estamos fazendo é em prol do Paysandu. Isso pode ser impopular, cortando algumas coisas pode ser que desagrade, não sabemos o impacto que as coisas têm, mas isso me deixa muito à vontade, nesse momento crítico, em que o Paysandu precisa virar a chave. A eleição será uma consequência da validação de trabalho”, disse. VEJA MAIS Com orçamento menor, Paysandu estuda solicitar adiantamento de cota da Copa do Brasil para a CBF Presidente Márcio Tuma falou que, se necessário, o Paysandu irá solicitar a cota da Copa do Brasil para esse início de temporada Paysandu: presidente fala sobre a pressão em comandar o clube após descenso e acesso do Remo Márcio Tuma assumiu o cargo de presidente do Paysandu, após renúncia de Roger Aguilera. O mandatário avaliou a situação e afirmou que o clube precisa olhar pra si e se reerguer O processo eleitoral do Paysandu ocorrerá no final da temporada. No final do ano passado, parte da torcida protestou bastante em frente à Sede do clube, na Avenida Nazaré, pedindo mudanças estatutárias e saídas de toda a diretoria do clube. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU FUTEBOL Presidente do Paysandu fala sobre as situações dos jogadores Rossi e Reverson Márcio Tuma esclareceu as situações dos atletas 22.01.26 18h08 FUTEBOL Presidente do Paysandu é questionado sobre eleição no clube e diz: 'não estou pensando agora' Márcio Tuma assumiu o cargo de presidente do Papão, após a renúncia de Roger Aguilera 22.01.26 16h47 FUTEBOL Paysandu: presidente confirma maioria dos jogos em 2026 na Curuzu Márcio Tuma afirmou que o Paysandu jogará partidas eventuais no Mangueirão 22.01.26 16h23 FUTEBOL Com orçamento menor, Paysandu estuda solicitar adiantamento de cota da Copa do Brasil para a CBF Presidente Márcio Tuma falou que, se necessário, o Paysandu irá solicitar a cota da Copa do Brasil para esse início de temporada 22.01.26 16h02 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Em entrevista, Marcos Braz fala sobre reforços para o Remo e diz: 'Essas próximas 48 horas prometem' Executivo azulino destacou que só vai confirmar jogador quando o contrato foi assinado, mas afirmou ter atleta 'vindo do Japão' 22.01.26 10h34 Futebol Acordo entre Remo e plataforma de acompanhantes de luxo rende contrato milionário; veja Contrato terá duração de 12 meses. Anúncio foi feito em entrevista coletiva nesta quinta-feira (22). 22.01.26 12h31 Futebol Remo fecha patrocínio com plataforma nacional de acompanhantes de luxo Uniformes dos jogadores terão a logomarca da empresa. Parceria terá validade de 12 meses. 22.01.26 12h00 futebol Remo lança camisa especial em referência ao 'tabu dos 33'; confira Peça é comemorativa aos 33 anos da sequência de jogos que o Leão Azul ficou sem perder para o Papão 22.01.26 9h27