Ponte Preta e Paysandu duelam nesta segunda (4) pela permanência na Série B

Na luta contra o rebaixamento, Ponte Preta e Paysandu entram em campo nesta segunda-feira (4) para um confronto decisivo, pela 35ª rodada da Série B. A partida, marcada para as 21h no Estádio Moisés Lucarelli, coloca frente a frente duas equipes separadas por apenas dois pontos na tabela e em busca de afastar o fantasma do rebaixamento. A Ponte Preta, com 38 pontos, ocupa a 16ª posição, um pouco abaixo do Paysandu, que soma 40 pontos e está em 14º. Ambos têm como meta alcançar a marca de segurança projetada pelos clubes, e o confronto direto pode ser determinante para suas pretensões na reta final.

Para a partida, a Ponte Preta contará com retornos importantes, mas segue com baixas de peso. O atacante Jeh, artilheiro da equipe na competição com sete gols, foi vetado pelo departamento médico após sentir novamente uma lesão muscular na coxa direita durante o clássico contra o Guarani. Fora de combate desde 30 de agosto e com breve participação no dérbi, Jeh não atuará nesta segunda-feira, e a expectativa é que não retorne mais aos gramados em 2024.

Ainda assim, o técnico interino Nenê Santana, que assumiu o comando da Macaca após a saída de Nelsinho Baptista, contará com os retornos do goleiro Pedro Rocha, do lateral-direito Luiz Felipe e do atacante Gabriel Novaes, que voltam de suspensão. A presença do zagueiro Joilson e do volante Emerson ainda é incerta, pois ambos dependem de avaliações físicas até o dia da partida. No início da semana, o treinador da Macaca chegou a dizer que a Ponte entraria em campo disposta a “matar o Paysandu”, tamanha era a pressão do time. A atitude foi recebida com bom humor pelos bicolores, que até posaram para fotos fazendo referência à “guerra” nos gramados.

Para o Paysandu, que chega embalado por bons retornos no elenco, a principal notícia é a volta dos meio-campistas Matheus Trindade, Netinho, Robinho e Val Soares, após suspensão. O quarteto promete reforçar a criação de jogadas, um setor que sofreu nos últimos jogos. Em contrapartida, o lateral-direito Edinho segue em recuperação e é dúvida, mantendo a incógnita para o setor defensivo da equipe.

Após a derrota amarga para o Mirassol por 3 a 0, a Ponte Preta calcula que precisará somar pelo menos quatro pontos nos jogos restantes para escapar da Série C. Além do Paysandu, a equipe ainda enfrenta Vila Nova (fora), Sport (em casa) e Avaí (fora), na tentativa de alcançar a marca mínima de 41 pontos e garantir sua permanência.

Ficha Técnica

Data: 04/11/2024

Hora: 21h

Local: estádio Moisés Lucarelli

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

Assistentes: Fábio Pereira (TO) e Luis Carlos de França Costa (RN)

Ponte Preta: Pedro Rocha; Luiz Felipe, Mateus Silva, Nilson Junior e Risso; Castro, Emerson Santos e Elvis; Iago Dias, Gabriel Novaes e Dodô.

Técnico: Nenê Santana

Paysandu: Matheus Nogueira; Bryan, Wanderson, Wanderson, Lucas Maia e Kevyn; Matheus Trindade, João Vieira e Robinho; Paulinho Boia, Ruan Ribeiro e Borasi.

Técnico: Márcio Fernandes