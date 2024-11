Resultados dos jogos de sábado ajudam Paysandu na luta contra o rebaixamento; entenda

A 35ª rodada da Série B começou neste sábado (2) e trouxe bons resultados para o Paysandu, que na segunda-feira (4), tem um confronto difícil contra a Ponte Preta em Campinas (SP).

Mas, afinal, por que o início de rodada foi bom? Comecemos por Santos, caros leitores. O alvinegro praiano venceu o Vila Nova por 3 a 0, na cidade paulista, e chegou aos 65 pontos, garantindo um acesso "virtual", que pode ser transformado em real no domingo.

O Peixe vai "secar" o Ceará contra o Avaí. Se o Vovô alencarino não vencer, o Santos encerra seu "calvário" e garante o acesso à Série A. Ok, ok, mas por que isto é bom para o Paysandu? Porque o resultado ajudou a diminuir as chances do Tigrão de Goiânia de alcançar o acesso. Lembremos que o Vila vem até Belém encarar o Paysandu na última rodada da Série B deste ano e, se ele não tiver mais nenhuma pretensão no campeonato, pode gerar menos incômodos ao Papão.

Quem também praticamente garantiu o acesso foi o Novorizontino (SP), que venceu a Chapecoense em Chapecó e chegou a 63 pontos e se manteve na vice-liderança do torneio. Além disso, segurou a Chape com 40 pontos, mesma pontuação do Paysandu, apesar de ter uma vitória a mais que o Clube de Suíço.

Para encerrar, o Goiás venceu o Guarani, que segue na lanterna com 31 pontos, possui apenas mais 3 jogos (ou seja: pode chegar no máximo aos 40 pontos) e já está praticamente rebaixado.

E domingo?

No domingo, o torcedor bicolor pode descansar e deixar a calculadora de lado. A única partida da Série B que será realizada é justamente o confronto entre Ceará e Avaí, disputa no alto da tabela que pode definir o acesso do Santos.

Programe-se!

A Ponte Preta está na 16ª posição, com 38 pontos e precisa vencer a todo o custo o Bicolor não apenas para ultrapassá-lo, mas também se afastar um pouco da zona de rebaixamento. Já o Papão está em 14º, com 40 pontos e ainda precisa de mais 5 para chegar ao "número mágico" que garante a permanência na Série B para o próximo ano.

A partida entre Paysandu e Ponte será realizada 21h de segunda (4), no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, e terá cobertura completa no site de OLiberal.com, com direito à transmissão Lance a Lance. Além disso, o jogo terá narração na Rádio Liberal+.

(Enderson Oliveira é jornalista, editor web de Oliberal.com e mestre e doutor em Antropologia)