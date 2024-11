Às vésperas da partida contra o Paysandu, Ponte Preta tem retornos, mas perde o artilheiro do time

A Ponte Preta entra em campo nesta segunda-feira (4), às 21h, no Estádio Moisés Lucarelli, em um confronto direto contra o Paysandu, que pode definir seu futuro na Série B. Com 38 pontos e ocupando a 14ª posição, a Macaca busca afastar-se da zona de rebaixamento e se aproxima da partida com retornos importantes, mas também com desfalques significativos.

Enquanto o Paysandu vem se reforçando como pode, contando com a volta de pelo menos quatro peças importantes, sendo eles os meias Matheus Trindade, Netinho, Robinho e Val Soares, e ainda com a expectativa de contar com o lateral-direito Edinho, a Ponte pode perder o principal goleador do time.

A principal baixa é o atacante Jeh, artilheiro da equipe com sete gols. Após sentir uma lesão muscular na coxa direita durante o dérbi contra o Guarani, Jeh foi vetado pelo departamento médico e provavelmente não voltará a campo ainda este ano. A ausência do goleador acrescenta uma grande dúvida ao técnico interino Nenê Santana, que assumiu o barco da Macaca após a demissão de Nelsinho Baptista.

Por outro lado, a Ponte Preta terá o retorno do goleiro Pedro Rocha, do lateral-direito Luiz Felipe e do atacante Gabriel Novaes, todos liberados de suspensão. No entanto, as condições físicas do zagueiro Joilson e do volante Emerson ainda são incertas e dependem de avaliação médica nos dias que antecedem o jogo.

Na reta final do campeonato, a Ponte calcula precisar de pelo menos quatro pontos nos jogos restantes para alcançar a marca de 41 pontos e garantir sua permanência. Além do Paysandu, a equipe ainda enfrentará o Vila Nova (fora), o Sport (casa) e o Avaí (fora), em uma jornada decisiva para a permanência na Série B.