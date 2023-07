Paysandu x CSA: ingressos para jogo na Curuzu começam a ser vendidos na internet; veja como comprar

A venda de ingressos para a partida entre Paysandu e CSA, pela 14ª rodada da Série C, em Belém, já iniciaram na internet. Os valores definidos pela diretoria bicolor são R$ 40 a arquibancada e R$ 100 a cadeira. A partida será no Estádio da Curuzu, a partir das 19h do próximo domingo (23).

VEJA MAIS

O torcedor interessado em adquirir uma entrada de maneira virtual precisa acessar o site BilheteriaDigital (clique aqui) e escolher qual setor deseja. A compra pela internet inclui ainda o pagamento de uma taxa, que aumenta em 12% o valor do bilhete.

>> Comprar ingresso para Paysandu x CSA, pela Série C 2023

Papão embalado

O Paysandu chega em bom momento para a partida contra o CSA. O Papão venceu o Remo na última segunda-feira (17) e disparou na tabela, alcançando a 10ª colocação, a um ponto do G8. Depois de frequentar a zona de rebaixamento, o momento na Curuzu é de êxtase pelo triunfo sobre o grande rival no clássico disputado no Mangueirão. Desde que chegou, Hélio dos Anjos só perdeu uma partida - a estreia, diante do Brusque - e agora acumula duas vitórias consecutivas.

O CSA é um adversário direto pela classificação à segunda fase. O time alagoano tem a mesma pontuação bicolor (18 pontos), mas fica logo atrás, na 11ª posição, por ter uma vitória a menos, que é o primeiro critério de desempate. A equipe tem como técnico Marcelo Cabo, que começou a temporada no Remo, além do meia Tomas Bastos, que jogou no Paysandu em 2019. Outro ex-bicolor da equipe é o goleiro Paulo Ricardo. O volante Marciel e o lateral-direito Celsinho têm passagens recentes pelo Remo.