Após vitória no Re-Pa, Paysandu dá folga aos jogadores e se reapresenta nesta quarta (19)

Depois da vitória no clássico Re-Pa, pela Série C, os jogadores do Paysandu receberam folga nesta terça-feira (18). Os atletas e comissão técnica devem se apresentar na Curuzu apenas na quarta-feira (19), a partir das 10h, para o início dos treinamentos visando o jogo contra o CSA-AL, pela 14ª rodada da Terceirona.

Durante as atividades, o treinador Hélio dos Anjos terá o retorno de quatro jogadores ao plantel. Após cumprirem suspensão no Re-Pa, o lateral Eltinho, o zagueiro Wellington, o meia Nenê Bonilha e o volante Geovane estarão à disposição da comissão técnica e podem ser escalados contra o CSA-AL.

Além desses retornos, o Papão poderá ter a estreia do volante Lucas Paranhos, recém-contratado. Apesar do clube não ter oficializado o acordo com o jogador, o executivo de futebol bicolor, Ari Barros, confirmou que o atleta já está em Belém e será anunciado em breve. Caso seja regularizado até sexta-feira (20), Lucas poderá também ser utilizado por Hélio dos Anjos.

Apesar das novidades, o Paysandu pode ter uma baixa. Ainda no primeiro tempo do Re-Pa, o lateral-esquerdo Igor Fernandes pediu para ser substituído com dores musculares. O Papão ainda não deu informações sobre a condição física do jogador, mas ele é dúvida para o próximo duelo.

Paysandu e CSA-AL se enfrentam no domingo (22), às 19h, no estádio da Curuzu, em Belém. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal.