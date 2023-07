Com terceira vitória seguida em Re-Pa, Paysandu repete feito conquistado há 23 anos; entenda

A vitória sobre o maior rival pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro deu um gás e tanto na campanha bicolor da Série C, alçando o time para a 10ª posição, enquanto o Clube do Remo estacionou na zona de rebaixamento, com 13 pontos. Ao todo, este ano foram disputados quatro clássicos na temporada, os últimos três vencidos pelo Papão da Amazônia, um feito que não era repetido há exatos 23 anos.

A última vez que o Paysandu havia conseguido tal marca foi no distante ano de 2000. Na época o time era treinado por Givanildo Oliveira. Foi ele quem deu o pontapé inicial para os três anos de maior glória vivido pelo clube, que começaram com a conquista do Campeonato Paraense daquele ano.

Antes, no entanto, os times se enfrentaram no Torneio Seletivo da Copa Norte, no dia 16 de janeiro, jogo vencido pelo Paysandu, pelo placar de 2 a 1. Marcaram em favor do Papão Manoel e Adriano, enquanto Marajó descontou para os remistas. Mais tarde, outros dois clássicos foram disputados pelo Parazão e mais uma vez o Paysandu deu as cartas, vencendo ambos pelo mesmo placar.

No segundo, disputado dia 28 de maio, Luís Carlos Matos fez os dois do Paysandu e Robinho descontou para o Remo. Já no dia 1 de junho, Sandro Goiano e Jóbson fizeram a alegria da Fiel, enquanto que Rôni diminuiu para os azulinos. Naquele ano o Papão conquistou o primeiro dos três campeonatos paraense consecutivos e depois faria história ao chegar na Libertadores da América.

Este ano, além da vitória na Série C, o Paysandu também levou a melhor no segundo jogo da semifinal da Copa Verde, no dia 29 de março, quando venceu por 2 a 1, com gols de Mário Sérgio e Fernando Gabriel, e no dia 9 de abril, pela oitava rodada da primeira fase do Campeonato Paraense. Na ocasião, a vitória veio após o gol de Vinícius Leite. O único triunfo azulino em 2023 aconteceu na primeira partida da semifinal da Copa Verde, vencida pelo Remo por 1 a 0, gol marcado por Muriqui.