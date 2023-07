Decisivo no clássico da Série C, Vinícius Leite mantém boa sequência em Re-Pa

Desde o seu retorno ao Paysandu, em março deste ano, o atacante Vinícius Leite tem vivido bons momentos quando o assunto é o clássico Re-Pa. Até aqui foram duas vitórias em dois jogos, com uma bola na rede em uma partida e uma penalidade sofrida, gerando o gol da vitória no segundo confronto. De um modo ou de outro, o atacante tem contribuído para o sucesso diante do maior rival.

Ao todo, Vinícius disputou 11 clássicos Re-Pa, com sete vitórias, quatro empates e apenas uma derrota. Nos confrontos em mata-mata, o time conquistou a classificação na Copa Verde em 2019, e conquistou o título estadual em 2020, em jogo com mando do adversário.

“Eu sinto um gostinho especial em jogar Re-Pa, é bom demais sentir a energia da torcida Bicolor e ver a alegria deles em nossos triunfos. Comigo em campo a história costuma ser outra, mas isso é resultado do empenho do time todo, nosso foco durante a semana, empenho e desejo em sair com a vitória, assim como foi mais uma vez. No fim, tudo normal em Belém”, comentou Vinícius.

No clássico de ontem, o atacante foi titular e teve destaque na origem do gol da vitória, após sofrer falta de Muriqui dentro da área, que resultou na penalidade convertida por Mário Sérgio. Este ano o atacante balançou as redes em seu segundo jogo pelo Papão, fazendo seu primeiro gol no retorno ao Alviceleste.